"Шеффилд Юнайтед" согласовал стоимость Арчера

Новичок Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" согласовал компенсацию за нападающего "Астон Виллы" Кэмерона Арчера в размере 18 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, сторонам все еще предстоит договориться по ряду моментов, однако трансфер 21-летнего Арчера близок.



Ранее заполучить Арчера пытался "Лутон", однако "шляпники" хотели лишь арендовать Кэмерона, но "Вилла" предпочитает постоянный трансфер.



С помощью Арчера, который ранее этим летом выиграл Чемпионат Европы с молодежной сборной Англии, "Шеффилд Юнайтед" надеется восполнить пустоту, которая образовалась после ухода Илимана Ндиайе в "Марсель".



Арчер с лучшей стороны себя проявил во второй половине прошлого сезона, когда он выступал за "Мидлсбро" на правах аренды. Кэмерон забил 11 голов и отдал шесть результативных передач в 23 матчах за команду Майкла Кэррика.