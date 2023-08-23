Невилл не уверен насчет трансферной политики "Челси"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл поделился своими сомнениями насчет трансферной политики "Челси".

Только на прошлой неделе "Челси" обновил трансферный рекорд Премьер-Лиги, пригласив полузащитника Мойсеса Кайседо из "Брайтона" за 115 миллионов фунтов.



Инвестиции "Челси" в новых игроков при Тодде Бели, который с партнерами купил лондонский клуб в мае 2022, приближаются к 1 млрд. фунтов, однако Невилл допускает, что некоторые из крупных покупок "синих" окажутся провальными.



"Это большие инвестиции, но мне все равно кажется, что Маурисио Почеттино захочет обладать более классными игроками в определенных зонах, особенно в нападении".



"Ты можешь играть хорошо, но если тебе не хватает класса впереди, а сзади твои молодые центральные защитники слегка опрометчивы, ты не увидишь плодов своего труда".



"Они совершили большие приобретения в плане потраченных денег, но я смотрю на эти имена и вижу лишь потенциал. Потенциал стать игроками мирового уровня".



"Но в данный момент имеет место элемент риска. Они ориентированы на будущее и пытаются увидеть, кто из этих игроков сможет достичь топ-уровня".



"По сути они инвестировали в потенциал, надеясь, что их селекционный департамент точно знает, что делает".



"Эта стратегия, эти восьмилетние контракты не выглядят в полной мере убедительно для меня. Я не уверен, что эти игроки оправдают вложенные в них деньги", — сообщил Невилл в эфире.