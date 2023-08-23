Невилл не уверен насчет трансферной политики "Челси"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл поделился своими сомнениями насчет трансферной политики "Челси".
Только на прошлой неделе "Челси" обновил трансферный рекорд Премьер-Лиги, пригласив полузащитника Мойсеса Кайседо из "Брайтона" за 115 миллионов фунтов.
Инвестиции "Челси" в новых игроков при Тодде Бели, который с партнерами купил лондонский клуб в мае 2022, приближаются к 1 млрд. фунтов, однако Невилл допускает, что некоторые из крупных покупок "синих" окажутся провальными.
"Это большие инвестиции, но мне все равно кажется, что Маурисио Почеттино захочет обладать более классными игроками в определенных зонах, особенно в нападении".
"Ты можешь играть хорошо, но если тебе не хватает класса впереди, а сзади твои молодые центральные защитники слегка опрометчивы, ты не увидишь плодов своего труда".
"Они совершили большие приобретения в плане потраченных денег, но я смотрю на эти имена и вижу лишь потенциал. Потенциал стать игроками мирового уровня".
"Но в данный момент имеет место элемент риска. Они ориентированы на будущее и пытаются увидеть, кто из этих игроков сможет достичь топ-уровня".
"По сути они инвестировали в потенциал, надеясь, что их селекционный департамент точно знает, что делает".
"Эта стратегия, эти восьмилетние контракты не выглядят в полной мере убедительно для меня. Я не уверен, что эти игроки оправдают вложенные в них деньги", — сообщил Невилл в эфире.
23.08.2023 14:00
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