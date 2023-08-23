"Кристал Пэлас" хочет купить Ихеаначо

Келечи Ихеаначо "Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении нападающего "Лестера" Келечи Ихеаначо.

Главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон хочет добавить атакующей мощи своей команде после того, как ранее этим летом "орлы" попрощались с Уилфридом Захой.

Кроме того, "Пэлас" находится на пороге расставания с Жан-Филиппом Матета, которого хотят дортмундская "Боруссия" и сделавший уже два предложения "РБ Лейпциг".

Поэтому "Пэлас" готов побороться за Ихеаначо, который забил пять голов и отдал пять результативных передач за "Лестер" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, но не смог предотвратить вылет "лис" в Чемпионшип.

"Лестер" не желает терять Ихеаначо, но на "Кинг Пауэр" осознают, что контракт 26-летнего нигерийца истекает через год.


Метки Ихеаначо, Кристал Пэлас, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2023 13:00

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