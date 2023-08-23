"Кристал Пэлас" хочет купить Ихеаначо

"Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении нападающего "Лестера" Келечи Ихеаначо.

Главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон хочет добавить атакующей мощи своей команде после того, как ранее этим летом "орлы" попрощались с Уилфридом Захой.



Кроме того, "Пэлас" находится на пороге расставания с Жан-Филиппом Матета, которого хотят дортмундская "Боруссия" и сделавший уже два предложения "РБ Лейпциг".



Поэтому "Пэлас" готов побороться за Ихеаначо, который забил пять голов и отдал пять результативных передач за "Лестер" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, но не смог предотвратить вылет "лис" в Чемпионшип.



"Лестер" не желает терять Ихеаначо, но на "Кинг Пауэр" осознают, что контракт 26-летнего нигерийца истекает через год.