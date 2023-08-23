"Брайтон" переключился на Локонгу

Альбер Самби Локонга В поисках замены для Мойсеса Кайседо "Брайтон" обратил свой взор на полузащитника "Арсенала" Альбера Самби Локонгу.

Проводив Кайседо в "Челси" за 115 миллионов фунтов, изначально "Брайтон" нацелился на Карлоса Балеба из "Лилля".

По информации talkSPORT, еще в понедельник вечером у "Брайтона" была уверенность насчет приобретения Балеба, но сейчас переговоры с "Лиллем" зашли в тупик.

"Брайтон" быстро сориентировался в изменившейся ситуации и теперь изучает возможность приглашения Локонги, который вторую половину прошлого сезона провел в аренде в "Кристал Пэлас", сыграв лишь девять матчей.

Утверждается, что "чайки" предпочитают взять 23-летнего бельгийца, которым ранее интересовался "Бернли", в аренду с опцией выкупа.

Добавим, в июле 2021 "Арсенал" приобрел Локонгу у "Андерлехта" за 17 млн. фунтов. С тех пор Альбер Самби сыграл 39 матчей за "канониров".


Метки Арсенал, Брайтон, Локонга

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2023 11:00

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