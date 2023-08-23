Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс находится на радаре у "Ливерпуля".

Упустив Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, "Ливерпуль" продолжает искать усиление центра поля — главный тренер "красных" Юрген Клопп явно не собирается останавливаться на приглашенном из "Штутгарта" Ватару Эндо.



По информации talkSPORT, одним из рассматриваемых "Ливерпулем" вариантов является Филлипс, которого "красные" хотели еще до того, как Калвин перешел из "Лидса" в "Сити" за 50 миллионов фунтов прошлым летом.



Изначально Филлипс не помышлял об уходе из "Сити" этим летом и был готов сражаться за место в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы, но пока 27-летний англичанин даже не имеет шансов проявить себя.



Филлипс не сыграл ни минуты в четырех первых матчах "горожан" в новом сезоне, и это может навести Калвина на мысли об отъезде с "Этихад", пока открыто трансферное окно.