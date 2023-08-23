"Монако" продвигается в переговорах о покупке Балогана

"Монако" продвигается в переговорах о покупке нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана.

Балоган почти наверняка будет продан "Арсеналом" до закрытия летнего трансферного окна, однако "канониры" хотят выручить 50 миллионов фунтов за игрока, забившего 22 гола за сезон аренды в "Реймсе".



По информации Sky Sports, "Монако" пока не возвращался с улучшенным предложением после того, как "Арсенал" отклонил стартовый "оффер" клуба французской Лиги 1 по Балогану.



Вместе с тем "Монако" ведет плодотворные переговоры и приближается к компромиссу с "Арсеналом" насчет стоимости 22-летнего игрока сборной США.



Источник может подтвердить, что "Челси" тоже заинтересован в Балогане, однако для "синих" цена за Фоларина будет выше, чем для "Монако". Вдобавок клуб со "Стэмфорд Бридж" до сих пор не избавился от Ромелу Лукаку.