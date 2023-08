Светская хроника за среду

Райан Гравенберх рвется в Премьер-Лигу. "Ливерпулю" не удалось приобрести Андре. Шейх Джассим покупает "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги следят за вингером "Барселоны" Ансу Фати. (Sport)



Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан не контактировал с клубами из Саудовской Аравии и не собирается никуда уходить этим летом. (Fabrizio Romano)



Давняя вражда с Криштиану Роналду может помешать нападающему "Юнайтед" Мейсону Гринвуду уехать в Саудовскую Аравию. (The Sun)



"Фиорентина" дала своему полузащитнику Софьяну Амрабату время до пятницы, чтобы определиться с уходом из клуба. 27-летнего марокканца хотят "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Атлетико". (Corriere dello Sport)



"Бавария" хочет 22 миллиона фунтов за полузащитника Райана Гравенберха, который интересен "Ливерпулю" и "Юнайтед". (Daily Mirror)



Гравенберх сказал "Баварии", что хочет уехать в Премьер-Лигу. (Teamtalk)



"Флуминенсе" отклонил предложение "Ливерпуля" в 25.6 млн. фунтов о покупке полузащитника Андре. (ESPN)



"Манчестер Сити" может вернуться за полузащитником "Вест Хэма" Лукасом Пакетой в январе, если к тому времени FA завершит свое расследование в отношении бразильца. (Sky Sports)



"Арсенал" сообщил саудовским клубам, что защитник Габриэль Магальяэс не продается. (Daily Mirror)



Нападающий "Арсенала" Фоларин Балоган открыт к переходу в "Челси". (talkSPORT)



"Челси" не вступал в переговоры по нападающему "Ноттингем Форест" Бреннану Джонсону. (Fabrizio Romano)



"Рома" может побороться за нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. (Tuttomercatoweb)



"Лацио" возобновил переговоры по голкиперу "Тоттенхэма" Уго Льорису. (Sky Sports)



"Эвертон" выбыл из числа претендентов на вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, но продолжает переговоры по нападающему "Саутгемптона" Че Адамсу. (Liverpool Echo)



От приглашения Хадсон-Одои также отказался "Фулхэм". (The Sun)



Другое



Полузащитник Бернарду Силва уже подписал новый контракт с "Сити". (Fabrizio Romano)



Шейх Джассим должен завершить приобретение "Юнайтед" за 6 млрд. фунтов к середине октября. (The Sun)



Бывший нападающий "Сити" и "Юнайтед" Карлос Тевес решил снова попробовать себя в качестве тренера, возглавив аргентинский "Индепендьенте". (talkSPORT)