"Вест Хэм" улучшил предложение по Кудусу, в ответ снова последовал отказ

"Аякс" отклонил и второе предложение "Вест Хэма" о покупке атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.

Только на прошлой неделе стало известно, что стартовое предложение "Вест Хэма" по Кудусу было отклонено. Сообщалось, что "молотобойцы" рассматривают Мохаммеда на случай ухода Лукаса Пакеты.



Несмотря на то, что переход Пакеты в "Манчестер Сити" сорвался из-за истории со ставками, "Вест Хэм" продолжает борьбу за Кудуса и сейчас предложил "Аяксу" 42 миллиона евро (35.2 млн. фунтов).



Как и в первом случае, "Аякс" ответил отказом, однако Sky Sports утверждает, что боссы "Вест Хэма" уже задумываются о третьем предложении по 23-летнему игроку сборной Ганы.



При этом сам Кудус открыт к переходу в "Вест Хэм", поэтому достижение компромисса клубами по стоимости Мохаммеда является ключом к заключению сделки.



Помимо Кудуса, "Вест Хэм" также ведет переговоры о покупке нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири, продолжая искать применение деньгам, вырученным с продаж Деклана Райса и Джанлуки Скамакки.