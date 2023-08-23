"Бернли" купил Аарона Рэмси у "Виллы"

"Бернли" приобрел полузащитника "Астон Виллы" Аарона Рэмси. Сделка оценивается в 14 миллионов фунтов.

20-летний Рэмси заключил с "Бернли" контракт до 2028 года и стал уже 11-м приобретением клуба с "Терф Мур" в это трансферное окно.



Рэмси провел в системе "Виллы" 12 лет, дебютировав за первую команду в августе 2021, но в Премьер-Лиге за бирмингемцев так и не сыграв. Зато Аарон успел поиграть за "Челтнем", "Норвич" и "Мидлсбро" на правах аренды.



Отметим, что Аарон является младшим братом полузащитника "Виллы" Джейкоба Рэмси, который постепенно утверждается важным игроком команды Унаи Эмери.



У Аарона и Джейкоба есть еще один брат, 16-летний Коул, но тот пока занимается в академии "Виллы".