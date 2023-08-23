Невилл: "Тен Хаг подталкивает Мактоминея к уходу из клуба"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл чувствует, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подталкивает полузащитника Скотта Мактоминея к уходу из клуба.

Игра полузащиты "Юнайтед" из Каземиро, Бруну Фернандеша и Мейсона Маунта произвела весьма посредственное впечатление в двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.



При этом Мактоминей лишь вышел на 88-й минуте против "Вулверхэмптона", а против "Тоттенхэма" не сыграл вовсе, и Невиллу кажется, что Тен Хаг предпочел бы продать 26-летнего шотландца, чтобы на вырученные деньги пригласить более подходящего Эрику игрока.



"Каземиро выглядел потерянным в этих двух первых матчах. Ясно то, что полузащита "Манчестер Юнайтед" нуждается в поддержке".



"Тен Хаг хочет заполучить 6-го номера, который сможет играть рядом с Каземиро, но в данный момент клуб не может избавиться от игроков, чтобы выручить деньги на реализацию задуманного".



"Если проанализировать эти две первые недели, то они обязаны найти эти деньги, иначе у них будут большие проблемы. Ясно лишь то, что Тен Хаг не хочет возвращаться к варианту со Скоттом Мактоминеем".



"С Бруну (Фернандешем) справа эта полузащита выглядит не в своей тарелке, а передняя тройка не может функционировать как единое целое".



"Вернется ли он (Тен Хаг) к варианту с Мактоминеем? Тен Хаг произвел пять замен, так и не задействовав его. Это практически так, словно он подталкивает его к уходу из клуба", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.