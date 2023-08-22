Джеррард не звал Гринвуда в "Аль-Иттифак"
Главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард опроверг слухи о том, что его клуб собирается пригласить нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.
Несмотря на то, что Гринвуд был оправдан насчет изнасилования и избиения своей девушки, в понедельник "Юнайтед" объявил, что Мейсон покинет клуб.
Практически сразу после этого появились слухи, что Джеррард готов предложить своему соотечественнику возможность возобновить карьеру в Саудовской Аравии.
Утверждалось, что "Аль-Иттифак" готов платить Гринвуду 10 миллионов фунтов в год, однако в реальности 21-летний англичанин не приедет в Даммам.
"Фейковые новости", — прокомментировал публикацию таблоида Джеррард в инстаграме.
Тем временем, как сообщают BBC и The Telegraph, переход Гринвуда в какой-либо другой клуб из Саудовской Аравии тоже маловероятен. На Ближнем Востоке считают, что Мейсон обладает чересчур токсичной репутацией.
22.08.2023 23:00
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