Маунт пропустит два ближайших матча МЮ с травмой

Мейсон Маунт Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт пропустит матчи Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" и "Арсенала" из-за травмы.

В своем официальном заявлении "Юнайтед" не уточняет характер травмы, лишь сообщая, что Маунт обратился с "небольшой жалобой" к медикам после поражения 0:2 от "Тоттенхэма" в минувшую субботу.

В "Юнайтед" ожидают, что Мейсон вернется на футбольное поле после международного перерыва. Вероятно, речь идет о матче против "Брайтона" 16 сентября.

Маунт, купленный этим летом у "Челси" за 60 миллионов фунтов, выходил в стартовом составе "Юнайтед" на оба первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги, однако 24-летний англичанин показал довольно посредственный футбол.

В отсутствие Маунта главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу придется определить нового партнера для Каземиро и Бруну Фернандеша по центру поля. Наиболее вероятным кандидатом на замену Мейсону выглядит Кристиан Эриксен.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2023 22:00

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  1. superperez101 22.08.2023 23:01 # superperez101
    жуткий топарик этот ваш маунт

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  2. akado 22.08.2023 22:29 # akado
    Можно уже забыть про него, запотел чел, когда надо было имя себе сделать, теперь сидит бабки лутает на изи.

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  3. alexomck 22.08.2023 22:23 # alexomck
    усиление.

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  4. lfc-krr 22.08.2023 22:22 # lfc-krr
    Так он и первые 2 пропустил же?!

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  5. sausage 22.08.2023 22:07 # sausage
    Началось(

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