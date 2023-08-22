Маунт пропустит два ближайших матча МЮ с травмой
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт пропустит матчи Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" и "Арсенала" из-за травмы.
В своем официальном заявлении "Юнайтед" не уточняет характер травмы, лишь сообщая, что Маунт обратился с "небольшой жалобой" к медикам после поражения 0:2 от "Тоттенхэма" в минувшую субботу.
В "Юнайтед" ожидают, что Мейсон вернется на футбольное поле после международного перерыва. Вероятно, речь идет о матче против "Брайтона" 16 сентября.
Маунт, купленный этим летом у "Челси" за 60 миллионов фунтов, выходил в стартовом составе "Юнайтед" на оба первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги, однако 24-летний англичанин показал довольно посредственный футбол.
В отсутствие Маунта главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу придется определить нового партнера для Каземиро и Бруну Фернандеша по центру поля. Наиболее вероятным кандидатом на замену Мейсону выглядит Кристиан Эриксен.
22.08.2023 22:00
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Последние комментарии:
жуткий топарик этот ваш маунт
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Можно уже забыть про него, запотел чел, когда надо было имя себе сделать, теперь сидит бабки лутает на изи.
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усиление.
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Так он и первые 2 пропустил же?!
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Началось(
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