Маунт пропустит два ближайших матча МЮ с травмой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт пропустит матчи Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" и "Арсенала" из-за травмы.

В своем официальном заявлении "Юнайтед" не уточняет характер травмы, лишь сообщая, что Маунт обратился с "небольшой жалобой" к медикам после поражения 0:2 от "Тоттенхэма" в минувшую субботу.



В "Юнайтед" ожидают, что Мейсон вернется на футбольное поле после международного перерыва. Вероятно, речь идет о матче против "Брайтона" 16 сентября.



Маунт, купленный этим летом у "Челси" за 60 миллионов фунтов, выходил в стартовом составе "Юнайтед" на оба первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги, однако 24-летний англичанин показал довольно посредственный футбол.



В отсутствие Маунта главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу придется определить нового партнера для Каземиро и Бруну Фернандеша по центру поля. Наиболее вероятным кандидатом на замену Мейсону выглядит Кристиан Эриксен.