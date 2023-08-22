С Макаллистера снята красная карточка

Удаление Алексиса Макаллистера Апелляция "Ливерпуля" на удаление своего полузащитника Алексиса Макаллистера в матче против "Борнмута" была удовлетворена.

Напомним, Макаллистер был удален на 58-й минуте победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги на "Энфилде" в минувшую субботу (3:1).

Рефери Томас Брамалл показал летнему новичку "красных" прямую красную карточку за грубую игру против Райана Кристи.

Макаллистеру грозила дисквалификация на три матча, однако "Ливерпуль" воспользовался своим правом на апелляцию, и независимая комиссия FA согласилась с доводами "красных".

В официальном заявлении Ассоциации говорится, что комиссия сочла удаление Макаллистера ошибочным. Таким образом, 24-летний аргентинец сможет принять участие в ближайшем матче "Ливерпуля" против "Ньюкасла".


Метки FA, Борнмут, дисквалификации, Ливерпуль, Макаллистер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2023 21:05

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  1. mansoor 22.08.2023 21:26 # mansoor
    А если за это время что был удалён Мак, Борнмут забил два гола, тогда что. Судьи дебилы конкретно. И в матче с Челси чистый пенальти не поставили за игру с вытянутой рукой. Чёт полицейского скоро уволят кажись.

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  2. takernotagiver 22.08.2023 21:16 # takernotagiver
    Судьи - дебилы. Пора ВАР и на ЖК разрешать задействовать

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  3. tot35 22.08.2023 21:14 # tot35
    С Томиясу тоже снимите черти(

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  4. electric 22.08.2023 21:09 # electric
    КНЯЗИ!!!

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