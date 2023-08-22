С Макаллистера снята красная карточка

Апелляция "Ливерпуля" на удаление своего полузащитника Алексиса Макаллистера в матче против "Борнмута" была удовлетворена.

Напомним, Макаллистер был удален на 58-й минуте победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги на "Энфилде" в минувшую субботу (3:1).



Рефери Томас Брамалл показал летнему новичку "красных" прямую красную карточку за грубую игру против Райана Кристи.



Макаллистеру грозила дисквалификация на три матча, однако "Ливерпуль" воспользовался своим правом на апелляцию, и независимая комиссия FA согласилась с доводами "красных".



В официальном заявлении Ассоциации говорится, что комиссия сочла удаление Макаллистера ошибочным. Таким образом, 24-летний аргентинец сможет принять участие в ближайшем матче "Ливерпуля" против "Ньюкасла".