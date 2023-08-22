С Макаллистера снята красная карточка
Апелляция "Ливерпуля" на удаление своего полузащитника Алексиса Макаллистера в матче против "Борнмута" была удовлетворена.
Напомним, Макаллистер был удален на 58-й минуте победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги на "Энфилде" в минувшую субботу (3:1).
Рефери Томас Брамалл показал летнему новичку "красных" прямую красную карточку за грубую игру против Райана Кристи.
Макаллистеру грозила дисквалификация на три матча, однако "Ливерпуль" воспользовался своим правом на апелляцию, и независимая комиссия FA согласилась с доводами "красных".
В официальном заявлении Ассоциации говорится, что комиссия сочла удаление Макаллистера ошибочным. Таким образом, 24-летний аргентинец сможет принять участие в ближайшем матче "Ливерпуля" против "Ньюкасла".
22.08.2023 21:05
Просмотров: 955
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А если за это время что был удалён Мак, Борнмут забил два гола, тогда что. Судьи дебилы конкретно. И в матче с Челси чистый пенальти не поставили за игру с вытянутой рукой. Чёт полицейского скоро уволят кажись.
(ответить)
Судьи - дебилы. Пора ВАР и на ЖК разрешать задействовать
(ответить)
С Томиясу тоже снимите черти(
(ответить)
КНЯЗИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий