"Вест Хэм" приобрел Мавропаноса

"Вест Хэм" приобрел центрального защитника "Штутгарта" и сборной Греции Константиноса Мавропаноса.

Мавропанос, которого семья, друзья и партнеры по команде называют "Динос", заключил с "Вест Хэмом" контракт на пять лет.



25-летний грек, взявший в лондонском клубе 15-й номер, становится третьим новичком команды Дэвида Мойеса в это трансферное окно после Эдсона Альвареса и Джеймса Уорд-Проуза.



Daily Mail оценивает трансфер Мавропаноса в 18 миллионов фунтов, однако 10 процентами от этой суммы "Штутгарту" придется поделиться с бывшим клубом Константиноса "Арсеналом".



Мавропанос представлял "Арсенал" с 2018 по 2022 год, но в течение этого времени сыграл только восемь матчей за первую команду "канониров".



"Вест Хэм" переключился на Мавропаноса после того, как не смог приобрести Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед". В борьбе за Константиноса "молотобойцы" опередили ряд других клубов, включая "Вулверхэмптон", "Ноттингем Форест" и "Айнтрахт".



"Я по-настоящему счастлив и испытываю восторг от того, что оказался здесь — и вернулся в Премьер-Лигу с помощью "Вест Хэма".



"Я перехожу в клуб в захватывающее время после победы в Лиге Конференций в прошлом сезоне. Я по-настоящему предвкушаю следующий шаг в своей карьере. Я могу пообещать фанатам, что буду стараться изо всех сил ради них и этой футболки", — сообщил Мавропанос.



