"Юнайтед" обдумывает покупку Байындыра

Алтай Байындыр "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения голкипера "Фенербахче" Алтая Байындыра на роль дублера для своего первого номера Андре Онана.

По информации The Athletic, 25-летний Байындыр находится на радаре у "Юнайтед" продолжительное время, и сейчас "красные дьяволы" пытаются установить, насколько серьезны проблемы Алтая со спиной.

В данный момент Байындыр проходит медицинские проверки в Греции, по итогам которых "Юнайтед" примет решение насчет трансфера Алтая стоимостью около 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов).

Байындыр сыграл 146 матчей за "Фенербахче" с 2019 года, включая 40 в прошлом сезоне. За сборную Турции Алтай провел пять поединков.

В случае приобретения Байындыра "Юнайтед" даст зеленый свет на уход из клуба Дина Хендерсона, главным претендентом на которого является "Кристал Пэлас".


Метки Байындыр, Манчестер Юнайтед, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2023 20:00

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  1. hammersmith 22.08.2023 20:06 # hammersmith
    вратарь с фамилией дыра. в принципе, подходит для мочестера.

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