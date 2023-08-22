"Манчестер Сити" отказался от покупки Пакеты
"Манчестер Сити" отказался от покупки полузащитника "Вест Хэма" и сборной Бразилии Лукаса Пакеты.
По информации Sky Sports, на прошлой неделе "Сити" согласовал приобретение Пакеты за 80 миллионов фунтов.
Однако в прошлую среду "Вест Хэм" был уведомлен, что в отношении Лукаса ведется расследование FA насчет нарушений запрета на ставки в букмекерских конторах.
Несколько дней сохранялись небольшие шансы, что Пакета все же перейдет в "Сити", однако сейчас стало окончательно понятно, что сделки не будет.
В рамках проводимого Ассоциацией расследования Пакете вскоре предстоит дать свои показания. В данный момент 25-летний бразилец полностью отрицает свою вину.
Предполагается, что подозрения FA касаются желтых карточек, которые Пакета мог умышленно получить в матчах. Непосредственно ставки на "горчичники" были сделаны на родине Лукаса в Бразилии.
22.08.2023 19:00
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Последние комментарии:
Ору. Пенсы за болел Сити отвечают, типа не нужен)
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норм голубые пидерасты в комментах порвались. Топарик Пакет.
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ТОПАРЬ! ОБОССЫВАТЕЛЬ РТОВ ПЕНСОВ!!
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Нах такой чмошник в МС не нужен.
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Еще как человек гандон. В матче против Челси вылезла его натура симулировать, выпрашивая ответную красную для соперника.
Пускай сидит в Вест Хэме этот чмошник
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