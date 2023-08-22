"Манчестер Сити" отказался от покупки Пакеты

"Манчестер Сити" отказался от покупки полузащитника "Вест Хэма" и сборной Бразилии Лукаса Пакеты.

По информации Sky Sports, на прошлой неделе "Сити" согласовал приобретение Пакеты за 80 миллионов фунтов.



Однако в прошлую среду "Вест Хэм" был уведомлен, что в отношении Лукаса ведется расследование FA насчет нарушений запрета на ставки в букмекерских конторах.



Несколько дней сохранялись небольшие шансы, что Пакета все же перейдет в "Сити", однако сейчас стало окончательно понятно, что сделки не будет.



В рамках проводимого Ассоциацией расследования Пакете вскоре предстоит дать свои показания. В данный момент 25-летний бразилец полностью отрицает свою вину.



Предполагается, что подозрения FA касаются желтых карточек, которые Пакета мог умышленно получить в матчах. Непосредственно ставки на "горчичники" были сделаны на родине Лукаса в Бразилии.