"Манчестер Сити" отказался от покупки Пакеты

Лукас Пакета "Манчестер Сити" отказался от покупки полузащитника "Вест Хэма" и сборной Бразилии Лукаса Пакеты.

По информации Sky Sports, на прошлой неделе "Сити" согласовал приобретение Пакеты за 80 миллионов фунтов.

Однако в прошлую среду "Вест Хэм" был уведомлен, что в отношении Лукаса ведется расследование FA насчет нарушений запрета на ставки в букмекерских конторах.

Несколько дней сохранялись небольшие шансы, что Пакета все же перейдет в "Сити", однако сейчас стало окончательно понятно, что сделки не будет.

В рамках проводимого Ассоциацией расследования Пакете вскоре предстоит дать свои показания. В данный момент 25-летний бразилец полностью отрицает свою вину.

Предполагается, что подозрения FA касаются желтых карточек, которые Пакета мог умышленно получить в матчах. Непосредственно ставки на "горчичники" были сделаны на родине Лукаса в Бразилии.


Метки FA, Вест Хэм, Манчестер Сити, Пакета, ставки

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 939

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. takernotagiver 22.08.2023 20:25 # takernotagiver
    Ору. Пенсы за болел Сити отвечают, типа не нужен)

    (ответить)

  2. lahmatyj 22.08.2023 20:08 # lahmatyj
    норм голубые пидерасты в комментах порвались. Топарик Пакет.

    (ответить)

  3. hammersmith 22.08.2023 20:07 # hammersmith
    ТОПАРЬ! ОБОССЫВАТЕЛЬ РТОВ ПЕНСОВ!!

    (ответить)

  4. prideoflondon 22.08.2023 19:52 # prideoflondon
    Нах такой чмошник в МС не нужен.

    (ответить)

  5. yela 22.08.2023 19:37 # yela
    Еще как человек гандон. В матче против Челси вылезла его натура симулировать, выпрашивая ответную красную для соперника.
    Пускай сидит в Вест Хэме этот чмошник

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: