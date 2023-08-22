"Бернли" купил Ханнеса Делькруа

"Бернли" объявил о приобретении центрального защитника "Андерлехта" Ханнеса Делькруа.

Делькруа заключил с "Бернли" контракт до 2026 года и стал уже 10-м новичком клуба с "Терф Мур" этим летом.



Делькруа прекрасно знает главного тренера "Бернли" Венсана Компани, под руководством которого он провел два года в "Андерлехте".



Ханнес является продуктом академии "Андерлехта", за первую команду дебютировав в 2018 году.



24-летний защитник имеет на своем счету один матч за сборную Бельгии. То была товарищеская встреча со Швейцарией в 2020 году.



"Я только в понедельник или вторник на прошлой неделе услышал, что "Бернли" заинтересован во мне. Это случилось очень быстро. Винни мне позвонил, и в субботу я уже сел на самолет. Поэтому это случилось очень быстро. Это были напряженные дни, но я рад быть здесь сейчас", — сообщил Делькруа.