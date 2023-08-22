Артета исключает уход Габриэля

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета исключил расставание с защитником Габриэлем Магальяэсом.

Накануне в прессе появились слухи, что потерявший с травмой Эдера Милитао "Реал" заинтересован в приглашении Габриэля. Также 25-летнего бразильца связывают с переездом в Саудовскую Аравию.



Спекуляции насчет будущего Габриэля подогревает то обстоятельство, что защитник оставался вне стартового состава на оба первых матча нового сезона Премьер-Лиги.



Свое решение Артета объясняет тактическими соображениями и обещает, что Габриэль не будет обделен в игровой практике в этом сезоне, сообщив об этом после победы 0:1 над "Кристал Пэлас".



"Это связано с нашими ожиданиями от матчей и от того, как мы хотим обороняться и атаковать. Мы верили, что так (оставить Габриэля в запасе) будет лучше всего".



"Он сыграл в обоих матчах, он помог нам одержать две победы. Он был действительно хорош сегодня, он абсолютно доминировал в штрафной. Он будет играть много матчей. Просто порой таким бывает решение", — цитирует Артету Sky Sports.