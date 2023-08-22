Гвардиола пропустит два матча "Сити" после операции на спине

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пропустит два ближайших матча Премьер-Лиги из-за перенесенной операции на спине.

В официальном заявлении "Сити" говорится, что эта операция не была плановой. Гвардиола испытывал серьезную боль в спине в последнее время и был вынужден уехать в Барселону, чтобы срочно лечь под нож хирурга.



Теперь 52-летний каталонец пропустит выезд к "Шеффилд Юнайтед" в ближайшее воскресенье, а также домашний матч против "Фулхэма" 2 сентября.



В отсутствие Гвардиолы руководитель первой командой "Сити" будет его ассистент Хуанма Лильо.



К исполнению своих обязанностей Гвардиола вернется после международного перерыва — в выездном матче против "Вест Хэма" 16 сентября.