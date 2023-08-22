Гвардиола пропустит два матча "Сити" после операции на спине

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пропустит два ближайших матча Премьер-Лиги из-за перенесенной операции на спине.

В официальном заявлении "Сити" говорится, что эта операция не была плановой. Гвардиола испытывал серьезную боль в спине в последнее время и был вынужден уехать в Барселону, чтобы срочно лечь под нож хирурга.

Теперь 52-летний каталонец пропустит выезд к "Шеффилд Юнайтед" в ближайшее воскресенье, а также домашний матч против "Фулхэма" 2 сентября.

В отсутствие Гвардиолы руководитель первой командой "Сити" будет его ассистент Хуанма Лильо.

К исполнению своих обязанностей Гвардиола вернется после международного перерыва — в выездном матче против "Вест Хэма" 16 сентября.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, травмы, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. prideoflondon 22.08.2023 16:47 # prideoflondon
    Эти команды МС развалит даже если я буду стоять на бровке. Королю здоровья.

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  2. suddenly 22.08.2023 16:34 # suddenly
    Да и без него команда будет выигрывать.

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  3. barstreetboy 22.08.2023 16:33 # barstreetboy
    КОРОЛЬ!!!

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