Гвардиола пропустит два матча "Сити" после операции на спине
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пропустит два ближайших матча Премьер-Лиги из-за перенесенной операции на спине.
В официальном заявлении "Сити" говорится, что эта операция не была плановой. Гвардиола испытывал серьезную боль в спине в последнее время и был вынужден уехать в Барселону, чтобы срочно лечь под нож хирурга.
Теперь 52-летний каталонец пропустит выезд к "Шеффилд Юнайтед" в ближайшее воскресенье, а также домашний матч против "Фулхэма" 2 сентября.
В отсутствие Гвардиолы руководитель первой командой "Сити" будет его ассистент Хуанма Лильо.
К исполнению своих обязанностей Гвардиола вернется после международного перерыва — в выездном матче против "Вест Хэма" 16 сентября.
22.08.2023 16:00
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Последние комментарии:
Эти команды МС развалит даже если я буду стоять на бровке. Королю здоровья.
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Да и без него команда будет выигрывать.
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КОРОЛЬ!!!
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