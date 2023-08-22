Каррагер раскритиковал полузащиту "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал полузащиту "Манчестер Юнайтед" и особенно Каземиро.

На старте нового сезона главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг предпочитает использовать в центре поля треугольник из Каземиро, Бруну Фернандеша и Мейсона Маунта.



Пока эта связка выглядит неважно, что Каррагер объясняет как тактикой Тен Хаг, так и неважной формой опытнейшего Каземиро.



"Думаю, у них большие проблемы в полузащите. Их построение не выглядит правильным для меня. Думаю, там непорядок сразу с несколькими вещами: определенное тренером построение и то, что он просит от игроков такого профиля".



"В этот раз (против "Тоттенхэма") Мейсон Маунт играл чуть глубже, нежели в понедельник (против "Вулверхэмптона"), чтобы, возможно, попытаться помочь Каземиро в некотором отношении. Причина, почему мне не нравится их построение, заключается в том, что они играют с персональной опекой".



"Как мы убедились в понедельник вечером и постоянно видели в субботу, Каземиро остается в уязвимом положении в центре поля. Он оказывается сам по себе и не может с этим справиться".



"Он остается в уязвимом положении, и это недопустимо ни на каком уровне — и уж точно для игрока его мастерства и опыта".



"Он действительно плохо начал сезон. Я бы по-настоящему переживал насчет того, как будет дальше и как будет действовать эта полузащита "Манчестер Юнайтед".



"Взгляните на показатели Бруну Фернандеша с Мейсоном Маунтом и то, как легко было "Вулверхэмптону" и "Тоттенхэму" проходить через самый центр полузащиты "Манчестер Юнайтед".



"Я не уверен, что эта полузащита сможет играть вместе, чтобы "Манчестер Юнайтед" провел сезон, как они хотят", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.