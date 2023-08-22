"Ньюкасл" арендовал Льюиса Холла

Льюис Холл "Ньюкасл" взял в аренду левого защитника "Челси" Льюиса Холла с обязательством по выкупу в конце сезона.

При соблюдении определенных условий "Ньюкасл" будет обязан выкупить Холла у "Челси" следующим летом за 35 миллионов фунтов, включая 7 млн. фунтов в виде бонусов.

18-летний англичанин, взявший на "Сент-Джеймс Парк" 20-й номер, становится пятым новичком команды Эдди Хау в это трансферное окно.

Будучи продуктом академии "Челси", Холл с детства болеет за "Ньюкасл". За первую команду "синих" Льюис сыграл 12 матчей.

"Я очень горжусь. Я и моя семья являемся фанатами "Ньюкасла". Пока мы с братом росли, мы прониклись любовью к "Ньюкаслу". Это большой клуб, и мне не терпится начать".

"Я получил много опыта в прошлом году и принял участие в больших матчах. Я был очень горд своим развитием как игрок и человек. Для меня честь оказаться здесь в "Ньюкасле" — клубе, который я поддерживаю с детства. Я очень горжусь, что буду носить эту футболку".

"Это очень волнительно. Если взглянуть на прошлый сезон и то, как команда играла, — не только в плане результатов, но и демонстрируемого футбола — то это было удивительно".

"Здесь так много талантливых игроков, а вдобавок теперь мы в Лиге Чемпионов. Поэтому есть много соревнований, в которых, уверен, команда захочет хорошо выступить, и я надеюсь, мы также завоюем трофей или два", — сообщил Холл.


Метки аренда, Ньюкасл, трансферы, Холл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 321

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 22.08.2023 14:11 # sausage
    Интересно, что за условия, при которых обязаны будут выкупить?

    (ответить)

  2. sausage 22.08.2023 14:09 # sausage
    Чистка от беляшей в Челси продолжается.

    (ответить)

  3. blueswin 22.08.2023 14:07 # blueswin
    фанат ? с детства?

    - родился в 450 от Ньюкасла
    - рос в Лондоне с тетства
    - с 7 лет в Челси
    - семья никакого отношения к клубу Ньюкасл и городу не имеет

    когда не знаешь что сказать прессе, неси чушь

    (ответить)

  4. suddenly 22.08.2023 14:01 # suddenly
    Решил что достоин играть в Лиге Чемпионов.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: