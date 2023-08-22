"Ньюкасл" арендовал Льюиса Холла
"Ньюкасл" взял в аренду левого защитника "Челси" Льюиса Холла с обязательством по выкупу в конце сезона.
При соблюдении определенных условий "Ньюкасл" будет обязан выкупить Холла у "Челси" следующим летом за 35 миллионов фунтов, включая 7 млн. фунтов в виде бонусов.
18-летний англичанин, взявший на "Сент-Джеймс Парк" 20-й номер, становится пятым новичком команды Эдди Хау в это трансферное окно.
Будучи продуктом академии "Челси", Холл с детства болеет за "Ньюкасл". За первую команду "синих" Льюис сыграл 12 матчей.
"Я очень горжусь. Я и моя семья являемся фанатами "Ньюкасла". Пока мы с братом росли, мы прониклись любовью к "Ньюкаслу". Это большой клуб, и мне не терпится начать".
"Я получил много опыта в прошлом году и принял участие в больших матчах. Я был очень горд своим развитием как игрок и человек. Для меня честь оказаться здесь в "Ньюкасле" — клубе, который я поддерживаю с детства. Я очень горжусь, что буду носить эту футболку".
"Это очень волнительно. Если взглянуть на прошлый сезон и то, как команда играла, — не только в плане результатов, но и демонстрируемого футбола — то это было удивительно".
"Здесь так много талантливых игроков, а вдобавок теперь мы в Лиге Чемпионов. Поэтому есть много соревнований, в которых, уверен, команда захочет хорошо выступить, и я надеюсь, мы также завоюем трофей или два", — сообщил Холл.
22.08.2023 14:00
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Последние комментарии:
Интересно, что за условия, при которых обязаны будут выкупить?
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Чистка от беляшей в Челси продолжается.
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фанат ? с детства?
- родился в 450 от Ньюкасла
- рос в Лондоне с тетства
- с 7 лет в Челси
- семья никакого отношения к клубу Ньюкасл и городу не имеет
когда не знаешь что сказать прессе, неси чушь
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Решил что достоин играть в Лиге Чемпионов.
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