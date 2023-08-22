"Ньюкасл" арендовал Льюиса Холла

"Ньюкасл" взял в аренду левого защитника "Челси" Льюиса Холла с обязательством по выкупу в конце сезона.

При соблюдении определенных условий "Ньюкасл" будет обязан выкупить Холла у "Челси" следующим летом за 35 миллионов фунтов, включая 7 млн. фунтов в виде бонусов.



18-летний англичанин, взявший на "Сент-Джеймс Парк" 20-й номер, становится пятым новичком команды Эдди Хау в это трансферное окно.



Будучи продуктом академии "Челси", Холл с детства болеет за "Ньюкасл". За первую команду "синих" Льюис сыграл 12 матчей.



"Я очень горжусь. Я и моя семья являемся фанатами "Ньюкасла". Пока мы с братом росли, мы прониклись любовью к "Ньюкаслу". Это большой клуб, и мне не терпится начать".



"Я получил много опыта в прошлом году и принял участие в больших матчах. Я был очень горд своим развитием как игрок и человек. Для меня честь оказаться здесь в "Ньюкасле" — клубе, который я поддерживаю с детства. Я очень горжусь, что буду носить эту футболку".



"Это очень волнительно. Если взглянуть на прошлый сезон и то, как команда играла, — не только в плане результатов, но и демонстрируемого футбола — то это было удивительно".



"Здесь так много талантливых игроков, а вдобавок теперь мы в Лиге Чемпионов. Поэтому есть много соревнований, в которых, уверен, команда захочет хорошо выступить, и я надеюсь, мы также завоюем трофей или два", — сообщил Холл.