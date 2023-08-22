Будущее Дайера в "Тоттенхэме" находится под вопросом
Будущее защитника Эрика Дайера в "Тоттенхэме" находится под большим вопросом.
Ранее в этом году "Тоттенхэм" вел переговоры с Дайером о новом контракте, однако стороны не смогли достичь компромисса, сообщает The Athletic.
От действующего контракта Дайера остается только один год, и "Тоттенхэм" предпочел бы продать Эрика в это трансферное окно, чтобы выручить хоть какие-нибудь деньги.
Сам Дайер хочет остаться в "Тоттенхэме" до следующего лета, однако главный тренер "шпор" Анге Постекоглу не включал Эрика в заявку на два первых матча нового сезона Премьер-Лиги.
Дайер также открыт к уходу в аренду, если это будет правильный вариант, однако при таком сценарии 29-летний англичанин уже не вернется в "Тоттенхэм".
Добавим, ранее в августе Дайер отписался от "Тоттенхэма" в инстаграме и удалил упоминание "шпор" из своей биографии в социальной сети.
22.08.2023 13:00
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Последние комментарии:
Он и ОПЗ топовым не стал и ЦЗ топовым не стал. Где-то постоянно около ходил своей лучшей формы, а потом снова косяк за косяком. Дайер как личность лидер, но столько ошибок.. Видимо кредит доверия исчерпан.
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А начинал ярко в ТТХ, в первых двух матчах два гола.
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Дайера
Растение
Род деревянистых растений семейства Кутровые, распространённый на полуострове Индокитай и на западе Малезии.
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норм варик для скамчестера, но скамчестер есть скамчестер
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