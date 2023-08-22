Будущее Дайера в "Тоттенхэме" находится под вопросом

Будущее защитника Эрика Дайера в "Тоттенхэме" находится под большим вопросом.

Ранее в этом году "Тоттенхэм" вел переговоры с Дайером о новом контракте, однако стороны не смогли достичь компромисса, сообщает The Athletic.



От действующего контракта Дайера остается только один год, и "Тоттенхэм" предпочел бы продать Эрика в это трансферное окно, чтобы выручить хоть какие-нибудь деньги.



Сам Дайер хочет остаться в "Тоттенхэме" до следующего лета, однако главный тренер "шпор" Анге Постекоглу не включал Эрика в заявку на два первых матча нового сезона Премьер-Лиги.



Дайер также открыт к уходу в аренду, если это будет правильный вариант, однако при таком сценарии 29-летний англичанин уже не вернется в "Тоттенхэм".



Добавим, ранее в августе Дайер отписался от "Тоттенхэма" в инстаграме и удалил упоминание "шпор" из своей биографии в социальной сети.