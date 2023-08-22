Будущее Дайера в "Тоттенхэме" находится под вопросом

Эрик Дайер Будущее защитника Эрика Дайера в "Тоттенхэме" находится под большим вопросом.

Ранее в этом году "Тоттенхэм" вел переговоры с Дайером о новом контракте, однако стороны не смогли достичь компромисса, сообщает The Athletic.

От действующего контракта Дайера остается только один год, и "Тоттенхэм" предпочел бы продать Эрика в это трансферное окно, чтобы выручить хоть какие-нибудь деньги.

Сам Дайер хочет остаться в "Тоттенхэме" до следующего лета, однако главный тренер "шпор" Анге Постекоглу не включал Эрика в заявку на два первых матча нового сезона Премьер-Лиги.

Дайер также открыт к уходу в аренду, если это будет правильный вариант, однако при таком сценарии 29-летний англичанин уже не вернется в "Тоттенхэм".

Добавим, ранее в августе Дайер отписался от "Тоттенхэма" в инстаграме и удалил упоминание "шпор" из своей биографии в социальной сети.


Метки Дайер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2023 13:00

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  1. slavaukraine 22.08.2023 13:05 # slavaukraine
    Он и ОПЗ топовым не стал и ЦЗ топовым не стал. Где-то постоянно около ходил своей лучшей формы, а потом снова косяк за косяком. Дайер как личность лидер, но столько ошибок.. Видимо кредит доверия исчерпан.

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  2. shakur 22.08.2023 13:03 # shakur
    А начинал ярко в ТТХ, в первых двух матчах два гола.

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  3. makeewadim 22.08.2023 13:03 # makeewadim
    Дайера
    Растение
    Род деревянистых растений семейства Кутровые, распространённый на полуострове Индокитай и на западе Малезии.

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  4. narcot 22.08.2023 13:02 # narcot
    норм варик для скамчестера, но скамчестер есть скамчестер

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