Невилл раскритиковал МЮ за процесс вынесения решения насчет Гринвуда

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал "довольно ужасным" процесс вынесениями "красными дьяволами" решения в отношении нападающего Мейсона Гринвуда.

Длившееся полгода внутреннее расследование "Юнайтед" в отношении Гринвуда увенчалось тем, что накануне клуб объявил о своем решении расстаться с Мейсоном.



Сыгравший 602 матча за "Юнайтед" Невилл считает, что это правильное решение, однако Гари убежден, что не "дьяволы" должны были решать, вернется Гринвуд к выступлениям за клуб или нет.



"Думаю, мне и каждому, кто видел изначально опубликованные свидетельства, с первого дня было ясно, что он больше не сыграет за "Манчестер Юнайтед". Да, они, наконец, пришли к решению и поступили правильно. Но сам процесс этого этого был довольно ужасным".



"В столь важных и сложных ситуациях "Манчестер Юнайтед" нуждается в сильном и авторитетном руководстве, а у "Манчестер Юнайтед" этого нет. Когда речь идет о домашнем насилии и насилии против женщин, то требуется независимое мнение. Ради себя, а также ради игры "Манчестер Юнайтед" не может быть судьей и присяжными в столь важной ситуации".



"Люди говорят, что это вопрос репутации для "Манчестер Юнайтед", но и для Премьер-Лиги тоже. На мой взгляд, в столь важных и сложных вопросах требуется независимая сторона. Очевидно, "Манчестер Юнайтед" не обладает нужной компетенцией, чтобы самостоятельно разбираться в такой ситуации. Это значительно за пределами их опыта и способностей", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.