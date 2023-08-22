Чуквуэмека перенес операцию на колене
"Челси" объявил, что полузащитник Кэрни Чуквуэмека перенес операцию на своем левом колене.
Именно Чуквуэмека забил единственный гол "Челси" в проигранном дерби против "Вест Хэма" в минувшее воскресенье (3:1).
Матч на Лондонском стадионе был завершен для Кэрни в конце первого тайма, когда 19-летний англичанин пострадал в столкновении с бывшим игроком "синих" Эмерсоном Палмери.
После оказания первой медицинской помощи Чуквуэмека был уведен с поля физиотерапевтами "Челси", поджав поврежденную ногу.
Во вторник утром "Челси" сообщил подробности состояния здоровья Чуквуэмеки. Кэрни уже перенес операцию и теперь начинает программу реабилитации под наблюдением медицинского штаба "синих" на базе в Кобхэме.
Ожидается, что восстановление Чуквуэмеки займет около шести недель. Это очередная крупная потеря "Челси" этим летом после Риса Джеймса, Весле Фофана и Кристофера Нкунку.
22.08.2023 11:00
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