Чуквуэмека перенес операцию на колене

"Челси" объявил, что полузащитник Кэрни Чуквуэмека перенес операцию на своем левом колене.

Именно Чуквуэмека забил единственный гол "Челси" в проигранном дерби против "Вест Хэма" в минувшее воскресенье (3:1).



Матч на Лондонском стадионе был завершен для Кэрни в конце первого тайма, когда 19-летний англичанин пострадал в столкновении с бывшим игроком "синих" Эмерсоном Палмери.



После оказания первой медицинской помощи Чуквуэмека был уведен с поля физиотерапевтами "Челси", поджав поврежденную ногу.



Во вторник утром "Челси" сообщил подробности состояния здоровья Чуквуэмеки. Кэрни уже перенес операцию и теперь начинает программу реабилитации под наблюдением медицинского штаба "синих" на базе в Кобхэме.



Ожидается, что восстановление Чуквуэмеки займет около шести недель. Это очередная крупная потеря "Челси" этим летом после Риса Джеймса, Весле Фофана и Кристофера Нкунку.