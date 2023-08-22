"Брайтон" близок к покупке Карлоса Балеба
"Брайтон" близок к приобретению полузащитника "Лилля" Карлоса Балеба за 25 миллионов фунтов.
По информации talkSPORT, в борьбе за Балеба "Брайтон" опережает другие клубы, включая "Ноттингем Форест", и сейчас находится на пороге компромисса с "Лиллем".
"Брайтон" рассматривает Балеба в качестве прямой замены для Мойсеса Кайседо, проданного в "Челси" за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 млн. фунтов.
Балеба совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлом сезоне, приняв участив 21 матче за "Лилль" во всех соревнованиях. В этой кампании 19-летний камерунец сыграл уже два поединка, а его команда набрала четыре очка из шести возможных.
Ожидается, что теперь Балеба отправится в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта с "Брайтоном", который свой следующий матч проводит в субботу против "Вест Хэма".
22.08.2023 10:00
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Брайтон продаёт не особо качественных футболистов, по крайней мере ни Кукурелья ни Санчез не могут считаться усилением для Челси, про МакАлистера и Кайседо рано говорить об этом, но почему то не покидает ощущение что это игроки 1 сезона, эпизодичные успехи
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через год в Челси за 150
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