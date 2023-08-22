"Рома" хочет Мейсона Гринвуда

"Рома" является одним из нескольких итальянских клубов, заинтересованных в нападающем "Манчестер Юнайтед" Мейсоне Гринвуде.

Накануне "Юнайтед" официально объявил, что Гринвуд не вернется к выступлениям за клуб, несмотря на то, что еще в феврале с Мейсона сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.



Теперь "Юнайтед" нужно решить, на каких условиях Гринвуд покинет клуб. "Красные дьяволы" могут как расторгнуть контракт с Мейсоном, так и отправить своего воспитанника в аренду или продать.



По информации talkSPORT, Гринвуд с высокой вероятностью продолжит карьеру в итальянской Серии А, чьи клубы не страшатся репутационных издержек, связанных с приглашением 21-летнего англичанина.



На фоне всех прочих итальянских клубов выделяется "Рома", возглавляемая бывшим наставником "Юнайтед" Жозе Моуриньо.



В свое время Гринвуд дебютировал за "Юнайтед" уже после увольнения Моуриньо, при Оле Гуннаре Сульшере, однако Жозе взял юного Мейсона в предсезонное турне по США в июле 2018.



Добавим, всего Гринвуд сыграл 129 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях, забив 35 голов.