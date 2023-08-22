Светская хроника за вторник

Стивен Джеррард приглашает Мейсона Гринвуда в Саудовскую Аравию. "Челси" договорился с Фоларином Балоганом. Харри Кейн стал отцом в четвертый раз. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с вингером "Ренна" Жереми Доку. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" согласился продать Лукаса Пакету в "Сити" за 85 миллионов фунтов, прежде чем в отношении бразильского полузащитника было начало расследование насчет нарушения запрета на ставки. (Daily Mail)



"Бавария" и "Ливерпуль" проявили интерес к полузащитнику "Сити" Калвину Филлипсу. (90min)



"Манчестер Юнайтед" надеется приобрести полузащитника и голкипера до закрытия трансферного окна. (ESPN)



Нападающий Мейсон Гринвуд, покидающий "Юнайтед", может продолжить карьеру в Италии или Турции. (Daily Mail)



Главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард хочет пригласить Гринвуда в саудовский клуб. (Daily Express)



Защитник "Баварии" Бенжамен Павар отверг интерес "Юнайтед" и переходит в "Интер". (Gazzetta dello Sport)



Вингер Николя Пепе отверг "Бешикташ" и вернулся к тренировкам с "Арсеналом". (Daily Mirror)



"Арсенал" планирует покупку нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона на следующее лето. (Football Transfers)



"Челси" продолжает переговоры о покупке нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана, который уже согласовал условия личного контракта с "синими". (Football Transfers)



"Фулхэм", "Ноттингем Форест" и "Эвертон" сражаются за вингера Каллума Хадсон-Одои, которого "Челси" готов отпустить за 8 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Фулхэм" готов поспорить с "Тоттенхэмом" за нападающего "Гента" Гифта Орбана. (Football Insider)



"Вест Хэм" предложил около 35 млн. фунтов за нападающего "Борнмута" Доминика Соланке. (Football Insider)



"Брентфорд" обратился насчет вингера "Лидса" Луиса Синистерры. (Football Insider)



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"Сити" близок к подписанию новых контрактов с Кайлом Уолкером и Бернарду Силвой. (ESPN)



Голкипер "Рексема" Бен Фостер объявил о завершении игровой карьеры во второй раз. (The Independent)



Наставница женской сборной Англии Сарина Вигман может стать следующим главным тренером мужской сборной Голландии. (The Telegraph)



Открытие реконструируемой за 80 млн. фунтов трибуны "Энфилд Роуд" может быть отложено "Ливерпулем" на 2024 год. (Daily Mail)



Легенда "Арсенала" Тьерри Анри был назначен главным тренером молодежной сборной Франции U-21, заключив контракт на два года. (Daily Mirror)



Экс-вингеру "Челси" Кристиану Пулишичу потребовалась всего 21 минута, чтобы отметить свой дебют за "Милан" голом. (ESPN)



Супруга капитана сборной Англии Харри Кейна родила четвертого ребенка. Мальчику дали имя Генри. (talkSPORT)



Матч "Тауэр Хамлетс" против "Ходдесдон Таун" в субботу был отложен из-за того, что на поле оказались гусиные экскременты. Футболисты обеих команд пытались очистить газон, но рефери все равно отменил игру. (Daily Star)