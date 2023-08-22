Артета: "Райс доминировал в игре"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил вклад полузащитника Деклана Райса в победу над "Кристал Пэлас".

В понедельник вечером "Арсенал" отпраздновал победу 0:1 на "Селхерст Парк", причем вторую половину второго тайма провел вдесятером ввиду удаления Такехиро Томиясу.



Особая нагрузка при неравных составах легла на 24-летнего Райса, однако купленный у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов игрок блестяще справился с ролью единственного опорника.



"Думаю, он был великолепен. Он по-настоящему доминировал в игре. Мы просим его делать нечто новое, и я думаю, он был великолепен", — сообщил Артета Sky Sports.



Высоко об игре Райса высказался и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер.



"Деклан Райс был лучшим игроком на поле".



"Вообще-то, мне нравится, когда он играет в этой роли, как сегодня вечером, нежели мечется между линиями. Он расположился на оттянутой позиции и оттуда вел игру. Думаю, здесь он играет лучше всего".



"Он говорил о том, что учится у своего нового тренера, играет выше по полю, играет на подступах к чужой штрафной. Я не думаю, что это в полной мере ему подходит, но мне понравилось то, что я увидел сегодня вечером".



"Казалось, что вся игра идет через него. Он был в центре поля, он получал мяч, он переключал игру, совершив пару отличных пасов на 45-50 метров".



"Также он совершил этот рывок и отдал короткий пас на Нкетиа (когда тот мог забивать в первом тайме). Он был лучшим игроком на поле. Думаю, он сыграл выдающимся образом", — сообщил Каррагер в эфире.