"Челси" согласовал покупку Петровича
"Челси" согласовал приобретение голкипера "Нью-Инглэнд Революшн" Джордже Петровича за 14 миллионов фунтов.
Только на днях стало известно, что "Челси" ведет переговоры по Петровичу, который является лучшим голкипером МЛС в 2023 году по количеству сейвов (99) и соотношению сейвов к ударам (78.6%).
По информации Daily Mail, в ближайшие 24 часа Петрович пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с "Челси" семилетний контракт с опцией продления на восьмой год.
Если сделка состоится, 23-летний серб станет дублером первого номера "синих" Роберта Санчеса, который сам прибыл на "Стэмфорд Бридж" только в это трансферное окно, перебравшись из "Брайтона" за 25 млн. фунтов.
22.08.2023 06:00
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