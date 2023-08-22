"Арсенал" победил "Пэлас" благодаря пенальти Эдегора

Мартин Эдегор Реализованный Мартином Эдегором пенальти обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в дерби против "Кристал Пэлас".

Стартовый состав "Кристал Пэлас" не изменился относительно победы 0:1 над "Шеффилд Юнайтед" в первом туре.

"Канониры" из-за травмы недосчитались Юрриена Тимбера, которого в старте заменил Такехиро Томиясу. Выздоровевший Александр Зинченко начал матч в запасе.

В начале матча "Арсенал" больше владел мячом и нанес несколько неточных ударов, однако говорить о каком-либо осязаемом игровом преимуществе "канониров" не приходилось.

"Пэлас" чувствовал себя весьма комфортно, а на 16-й минуте впервые потревожил Аарона Рамсдейла. Это Эберечи Эзе отметился ударом с дистанции.

Свой первый голевой момент "Арсенал" создал на 29-й минуте. Эдди Нкетиа ворвался в штрафную по правому краю и покатил мяч по направлению дальнего угла — штанга!

Вскоре Нкетиа имел еще одну возможность открыть счет, но из пределов вратарской площади попытался подсечь мяч перед голкипером "орлов" Сэмом Джонстоном, и снаряд опустился за воротами.

В остатке первого тайме был еще дальний удар капитана "канониров" Мартина Эдегора, но Джонстон уверенно отвел угрозу от своих ворот.

Второй тайм начался с того, что Нкетиа прокинул мяч мимо Джонстона в штрафной и запнулся о руки голкипера. Рефери Дэвид Кут немедленно указал на 11-метровую отметку, а Эдегор четко реализовал пенальти — 0:1.

В дальнейшем "Арсенал" контролировал игру, продолжая искать счастье в атаках, однако на 67-й минуте Кут снова вмешался, показав вторую желтую карточку Такехиро Томиясу.

Оставшись вдесятером, "канониры" отдали инициативу сопернику и сосредоточились на удержании победного счета.

"Пэлас" почти безраздельно владел мячом в концовке, но Эзе не удалось заработать пенальти, а Одсонн Эдуар неточно пробил головой из выгодной позиции. "Арсенал" выстоял.

"Арсенал" на классе создал несколько моментов и в конце концов открыл счет. Удаление Томиясу осложнило жизнь "канониров", однако команда Микеля Артеты выдержала это испытание.

"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2023 00:00

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 22.08.2023 00:23 # moneymaker
    на классе

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  2. acceptodessa 22.08.2023 00:22 # acceptodessa
    По игре явный дисбаланс в сторону правого фланга. Мартинелли психанул после замены, явно был не доволен, а Сака к концу игры был с языком на плече. Райс дирижер. Лучше только Кайседо. ))

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  3. beatles-red 22.08.2023 00:11 # beatles-red
    Молодчаги. Будут жарить апл, чтоб в конце сдутся

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  4. burnley 22.08.2023 00:09 # burnley
    До удаления Арсенал был очень хорош. Особенно Райс. Если бы Нкетия не руинил в первом тайме,должны были выигрывать уверенно.

    Но какое удаление дал судья - это пиздец просто. На моей памяти это самое нелепое удаление. Ничего глупее судья сделать не мог. Даже если он забыл, что у Томияки была желтая( а если он намеренно давал вторую желтую, его нужно проверять на заряженность), то это даже и не первая желтая. Самое смешное, что минут через 10, игрок Пэласа еще жёстче сфолил в похожем эпизоде и не получил желтую ожидаемо.

    Думаю Клаттенбургу пора завязывать с судейством АПЛ. Он не тянет уже.

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  5. v-0987654321 22.08.2023 00:09 # v-0987654321
    2-й тур,счет 3:1 принес мне большое удовольствие.прекрасная неделя.

    всем спока нока и приятных снов!!!

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  6. raven4uk 22.08.2023 00:08 # raven4uk
    Команде спасибо за выдержку.

    А судейство в АПЛ дно сраное, так придумать удаление - это просто идиотизм чистой воды.

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  7. keita 22.08.2023 00:06 # keita
    В таких матчах куётся чемпионство. Поздравляю себя с победой. Спасибо.

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  8. brown-ale 22.08.2023 00:05 # brown-ale
    Хаверц вообще играл?

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  9. kukuruzko 22.08.2023 00:04 # kukuruzko
    Забетонировались в концовке. С победой:
    https://pikabu.ru/story/premiya_darvina__2017_v_ssha_paren_zalil_tsement_v_popu_partnera_5582733#comments

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  10. v-0987654321 22.08.2023 00:04 # v-0987654321
    Пенсы сидели в засаде:ща нах КП сравняет потом будем ржать т д
    не тут то было ахахахаха

    какие же они жалкие

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  11. takernotagiver 22.08.2023 00:04 # takernotagiver
    Резюме матча
    Судья - пидор. Новые правила - чушь собачья. КК чуть ли не в каждом матче этого тура. Просто ебланы

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  12. pamparampam 22.08.2023 00:04 # pamparampam
    пуканиры в гонке))

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  13. redwhitegun 22.08.2023 00:04 # redwhitegun
    Нормально. Выезды против Пэлас это всегда сложно, еще и в понедельник вечером. Три очка забрали, не пропустили и ок. Еще бы Нкетиа первые два момента зарешал, ваще было бы шикарно.

    Ну и судья еблан, конченый на всю голову)

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  14. chlesea88 22.08.2023 00:02 # chlesea88
    я сосал меня е6али

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