"Арсенал" победил "Пэлас" благодаря пенальти Эдегора

Реализованный Мартином Эдегором пенальти обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в дерби против "Кристал Пэлас".

Стартовый состав "Кристал Пэлас" не изменился относительно победы 0:1 над "Шеффилд Юнайтед" в первом туре.



"Канониры" из-за травмы недосчитались Юрриена Тимбера, которого в старте заменил Такехиро Томиясу. Выздоровевший Александр Зинченко начал матч в запасе.



В начале матча "Арсенал" больше владел мячом и нанес несколько неточных ударов, однако говорить о каком-либо осязаемом игровом преимуществе "канониров" не приходилось.



"Пэлас" чувствовал себя весьма комфортно, а на 16-й минуте впервые потревожил Аарона Рамсдейла. Это Эберечи Эзе отметился ударом с дистанции.



Свой первый голевой момент "Арсенал" создал на 29-й минуте. Эдди Нкетиа ворвался в штрафную по правому краю и покатил мяч по направлению дальнего угла — штанга!



Вскоре Нкетиа имел еще одну возможность открыть счет, но из пределов вратарской площади попытался подсечь мяч перед голкипером "орлов" Сэмом Джонстоном, и снаряд опустился за воротами.



В остатке первого тайме был еще дальний удар капитана "канониров" Мартина Эдегора, но Джонстон уверенно отвел угрозу от своих ворот.



Второй тайм начался с того, что Нкетиа прокинул мяч мимо Джонстона в штрафной и запнулся о руки голкипера. Рефери Дэвид Кут немедленно указал на 11-метровую отметку, а Эдегор четко реализовал пенальти — 0:1.



В дальнейшем "Арсенал" контролировал игру, продолжая искать счастье в атаках, однако на 67-й минуте Кут снова вмешался, показав вторую желтую карточку Такехиро Томиясу.



Оставшись вдесятером, "канониры" отдали инициативу сопернику и сосредоточились на удержании победного счета.



"Пэлас" почти безраздельно владел мячом в концовке, но Эзе не удалось заработать пенальти, а Одсонн Эдуар неточно пробил головой из выгодной позиции. "Арсенал" выстоял.



"Арсенал" на классе создал несколько моментов и в конце концов открыл счет. Удаление Томиясу осложнило жизнь "канониров", однако команда Микеля Артеты выдержала это испытание.



"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче