"Арсенал" победил "Пэлас" благодаря пенальти Эдегора
Реализованный Мартином Эдегором пенальти обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в дерби против "Кристал Пэлас".
Стартовый состав "Кристал Пэлас" не изменился относительно победы 0:1 над "Шеффилд Юнайтед" в первом туре.
"Канониры" из-за травмы недосчитались Юрриена Тимбера, которого в старте заменил Такехиро Томиясу. Выздоровевший Александр Зинченко начал матч в запасе.
В начале матча "Арсенал" больше владел мячом и нанес несколько неточных ударов, однако говорить о каком-либо осязаемом игровом преимуществе "канониров" не приходилось.
"Пэлас" чувствовал себя весьма комфортно, а на 16-й минуте впервые потревожил Аарона Рамсдейла. Это Эберечи Эзе отметился ударом с дистанции.
Свой первый голевой момент "Арсенал" создал на 29-й минуте. Эдди Нкетиа ворвался в штрафную по правому краю и покатил мяч по направлению дальнего угла — штанга!
Вскоре Нкетиа имел еще одну возможность открыть счет, но из пределов вратарской площади попытался подсечь мяч перед голкипером "орлов" Сэмом Джонстоном, и снаряд опустился за воротами.
В остатке первого тайме был еще дальний удар капитана "канониров" Мартина Эдегора, но Джонстон уверенно отвел угрозу от своих ворот.
Второй тайм начался с того, что Нкетиа прокинул мяч мимо Джонстона в штрафной и запнулся о руки голкипера. Рефери Дэвид Кут немедленно указал на 11-метровую отметку, а Эдегор четко реализовал пенальти — 0:1.
В дальнейшем "Арсенал" контролировал игру, продолжая искать счастье в атаках, однако на 67-й минуте Кут снова вмешался, показав вторую желтую карточку Такехиро Томиясу.
Оставшись вдесятером, "канониры" отдали инициативу сопернику и сосредоточились на удержании победного счета.
"Пэлас" почти безраздельно владел мячом в концовке, но Эзе не удалось заработать пенальти, а Одсонн Эдуар неточно пробил головой из выгодной позиции. "Арсенал" выстоял.
"Арсенал" на классе создал несколько моментов и в конце концов открыл счет. Удаление Томиясу осложнило жизнь "канониров", однако команда Микеля Артеты выдержала это испытание.
"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче
22.08.2023 00:00
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Последние комментарии:
на классе
(ответить)
По игре явный дисбаланс в сторону правого фланга. Мартинелли психанул после замены, явно был не доволен, а Сака к концу игры был с языком на плече. Райс дирижер. Лучше только Кайседо. ))
(ответить)
Молодчаги. Будут жарить апл, чтоб в конце сдутся
(ответить)
До удаления Арсенал был очень хорош. Особенно Райс. Если бы Нкетия не руинил в первом тайме,должны были выигрывать уверенно.
Но какое удаление дал судья - это пиздец просто. На моей памяти это самое нелепое удаление. Ничего глупее судья сделать не мог. Даже если он забыл, что у Томияки была желтая( а если он намеренно давал вторую желтую, его нужно проверять на заряженность), то это даже и не первая желтая. Самое смешное, что минут через 10, игрок Пэласа еще жёстче сфолил в похожем эпизоде и не получил желтую ожидаемо.
Думаю Клаттенбургу пора завязывать с судейством АПЛ. Он не тянет уже.
(ответить)
2-й тур,счет 3:1 принес мне большое удовольствие.прекрасная неделя.
всем спока нока и приятных снов!!!
(ответить)
Команде спасибо за выдержку.
А судейство в АПЛ дно сраное, так придумать удаление - это просто идиотизм чистой воды.
(ответить)
В таких матчах куётся чемпионство. Поздравляю себя с победой. Спасибо.
(ответить)
Хаверц вообще играл?
(ответить)
Забетонировались в концовке. С победой:
https://pikabu.ru/story/premiya_darvina__2017_v_ssha_paren_zalil_tsement_v_popu_partnera_5582733#comments
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Пенсы сидели в засаде:ща нах КП сравняет потом будем ржать т д
не тут то было ахахахаха
какие же они жалкие
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Резюме матча
Судья - пидор. Новые правила - чушь собачья. КК чуть ли не в каждом матче этого тура. Просто ебланы
(ответить)
пуканиры в гонке))
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Нормально. Выезды против Пэлас это всегда сложно, еще и в понедельник вечером. Три очка забрали, не пропустили и ок. Еще бы Нкетиа первые два момента зарешал, ваще было бы шикарно.
Ну и судья еблан, конченый на всю голову)
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я сосал меня е6али
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