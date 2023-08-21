Тоуни винит FA в том, что не поехал на ЧМ-2022

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни раскритиковал FA за то, что не смог выступить за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре.

В данный момент Тоуни отбывает 8-месячную дисквалификацию за нарушение запрета на ставки. В январе Айвен сможет вернуться к тренировкам, а на футбольное поле снова выйдет только в январе 2024.



О том, что Тоуни грозит продолжительная дисквалификация, прессе стало известно аккурат перед оглашением заявки сборной Англии на ЧМ-2022, и Айвен не считает эту утечку случайностью.



"Я не слишком посвящен во все эти вещи, но мне кажется, они решили выпустить это наружу, а с наказанием разобраться позже, в конце сезона".



"Да, я дисквалифицирован сейчас, но наибольшим наказанием для меня стала невозможность сыграть на Чемпионате Мира. В то время мне было больнее, и я был больше подавлен. Я чувствовал, словно некто пытается помешать мне сыграть за сборную Англии. Так я это видел в то время".



"Они хотели наказать меня и сделать так, чтобы я пропустил Чемпионат Мира, где каждый мечтает сыграть. А сверх этого они дисквалифицировали меня. Это было двойное наказание".



"Раз уж вы решили помешать мне сыграть на Чемпионате Мира, то следовало сразу разобраться со всей этой ситуацией. А так они позволили мне провести остаток сезона, а когда сезон закончился, то дисквалифицировали меня... Если честно, это не укладывается у меня в голове", — цитирует Тоуни ESPN.