"Реал" хочет Габриэля, но тот счастлив в "Арсенале"

"Реал" заинтересован в защитнике "Арсенала" Габриэле Магальяэсе, однако тот счастлив в лондонском клубе.

На прошлой неделе "Реал" на несколько месяцев потерял своего защитника Эдера Милитао, который получил травму крестообразных связок колена.



Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти имеет достаточный выбор игроков в центре обороны, но все равно присматривает усиление на трансферном рынке.



Daily Mail может подтвердить, что Габриэль действительно интересен "Реалу", как и клубам из Саудовской Аравии.



Однако 25-летний бразилец предан "Арсеналу" и не помышляет смене клуба в это трансферное окно, несмотря на то, что не попал в заявку на матч первого тура Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".