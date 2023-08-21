"Манчестер Сити" согласовал покупку Доку

Жереми Доку "Манчестер Сити" достиг договоренности с "Ренном" о приобретении вингера Жереми Доку за 65 миллионов евро (55.5 млн. фунтов).

"Сити" находился в поисках вингера после расставания с Риядом Махрезом, который в конце июля уехал в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Sky Sports, "Сити" и "Ренн" уже договорились между собой. Теперь Доку должен согласовать условия личного контракта и пройти медобследование, с чем едва ли возникнут проблемы.

21-летний бельгиец может стать третьим новичком команды Хосепа Гвардиолы в это трансферное окно после Йошко Гвардиола и Матео Ковачича.

Доку забил шесть голов в прошлом сезоне Лиги 1 и уже отличился один раз в новой кампании французского первенства.

Приход Жереми может стать плохой новостью для 21-летнего Коула Палмера, который очень ярко начал новый сезон, отличившись в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.


Метки Доку, Манчестер Сити, Ренн

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2023 21:00

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