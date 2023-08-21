"Манчестер Сити" согласовал покупку Доку

"Манчестер Сити" достиг договоренности с "Ренном" о приобретении вингера Жереми Доку за 65 миллионов евро (55.5 млн. фунтов).

"Сити" находился в поисках вингера после расставания с Риядом Махрезом, который в конце июля уехал в Саудовскую Аравию.



Как сообщает Sky Sports, "Сити" и "Ренн" уже договорились между собой. Теперь Доку должен согласовать условия личного контракта и пройти медобследование, с чем едва ли возникнут проблемы.



21-летний бельгиец может стать третьим новичком команды Хосепа Гвардиолы в это трансферное окно после Йошко Гвардиола и Матео Ковачича.



Доку забил шесть голов в прошлом сезоне Лиги 1 и уже отличился один раз в новой кампании французского первенства.



Приход Жереми может стать плохой новостью для 21-летнего Коула Палмера, который очень ярко начал новый сезон, отличившись в матчах за Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.