Артета: "Приглашение Райи — не авантюра, а необходимость"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что приглашение голкипера Давида Райи было "необходимостью" для его команды.

Напомним, "Арсенал" взял Райю в аренду у "Брентфорда" на сезон 2023/24 за 3 миллиона фунтов с опцией выкупа за 27 млн. фунтов.



Этот трансфер был раскритикован некоторыми фанатами и бывшими голкиперами Премьер-Лиги в лице Петера Шмейхеля и Шея Гивена, которые указывали на то, что "канониры" уже обладают твердым первым номером Аароном Рамсдейлом, однако Артета отвергает подобные предположения.



"Это не авантюра, а необходимость. Другого пути нет. Разница между первоклассными игроками и игроками второго эшелона, как вы их называете, слишком велика. Какое здесь решение? Мы могли бы взять превосходных игроков из своей академии, но, к сожалению, сегодня у нас нет тех, кто готов сделать этот шаг".



"Мы должны создать соответствующую обстановку. Это не вопрос конкуренции. Это нужно для того, чтобы соответствовать более высокому уровню и требованиям, с которым мы столкнемся".



"Когда смотришь на другие команды, где есть два очень хороших голкипера, то они потратили 60, 80, 85 миллионов фунтов на своих голкиперов. Что это означает? Мы хотим вести дела по-своему, и я крайне рад тем, какую команду мы создаем".



"Мы продолжим создавать более классную команду. Этого требует игра, этого требуют Премьер-Лига и Лига Чемпионов. Все очень просто", — цитирует Артету Daily Mail.