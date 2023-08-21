"Вест Хэм" возвращается за Эн-Несири

"Вест Хэм" возобновил свой давний интерес к нападающему "Севильи" Юссефу Эн-Несири.

"Вест Хэм" пытался заполучить Эн-Несири еще в январе 2021, предложив 27 миллионов за Юссефа, который к тому моменту забил 12 голов в 19 матчах сезона Ла Лиги.



И хотя тогда "Севилья" отклонила предложение "Вест Хэма", лондонский клуб не перестал следить за Эн-Несири, в январе этого года сделав новый запрос.



Со второго раза у "Вест Хэма" и Эн-Несири тоже не сложилось — первые заигрывали с зоной вылета Премьер-Лиги, а второй едва достиг со сборной Марокко полуфинала Чемпионата Мира в Катаре, забив два гола в семи матчах.



Как сообщает talkSPORT, сейчас "Вест Хэм" готов предпринять третью попытку приобрести Эн-Несири. "Молотобойцы" нуждаются в новом нападающем после расставания с Джанлукой Скамаккой ранее этим летом.



Добавим, в прошлом сезоне 26-летний Эн-Несири забил 18 голов в 48 матчах за "Севилью", дважды отличившись против "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги Европы.