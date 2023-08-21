"Юнайтед" объявил о расставании с Гринвудом

Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" объявил, что по результатам внутреннего расследования клубом было принято решение расстаться с нападающим Мейсоном Гринвудом.

Свой последний матч за "Юнайтед" Гринвуд, воспитанник академии "красных дьяволов", сыграл в январе 2022.

Гринвуд был отстранен от тренировок и матчей "Юнайтед" после того, как Мейсона заподозрили в рукоприкладстве в отношении своей возлюбленной.

В феврале 2023 с Гринвуда сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки, с которой они снова сошлись и с которой у них родился ребенок этим летом. А "Юнайтед" начал собственное расследование в отношении Мейсона.

"Юнайтед" проделал большую работу, опросив сотрудников и партнеров клуба, но в итоге исполнительный директор Ричард Арнольд решил, что 21-летний англичанин не присоединится к команде Эрика Тен Хага.

"Основываясь на имеющихся у нах доказательствах, мы пришли к выводу, что опубликованные онлайн материалы не отражают полной картины и что Мейсон не совершал преступлений, в которых его изначально заподозрили. Тем не менее, как Мейсон признал сегодня, он совершил ошибки, за которые несет ответственность".

"Все участники процесса, включая Мейсона, осознают трудности, которые были бы связаны с возобновлением им карьеры в "Манчестер Юнайтед". Поэтому было принято обоюдное решение, что наиболее уместно для него будет сделать это за пределами "Олд Траффорд", и теперь мы будем работать с Мейсоном для достижения этого результата", — говорится в заявлении "дьяволов".

Отметим, "Юнайтед" не уточняет, в какой форме произойдет расставание с Гринвудом. У Мейсона, который находился в системе клуба с семи лет, остается еще два года по контракту с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю.

Расшифровка аудиозаписи разговора Гринвуда со своей девушкой


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2700

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 21.08.2023 19:33 # liverpo0ol
    He is the type of player that should play for FK Chorli or Man sosiya.

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  2. el-beatle 21.08.2023 19:26 # el-beatle
    Xyeсосное решение бесхребетного директора

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  3. mafia 21.08.2023 19:20 # mafia
    В ИМПЕРАТОРСИ этого МОНСТРА!!!

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  4. alexomck 21.08.2023 19:20 # alexomck
    Гринвуду в Ахмат дорога, там его женщину болелы камнями закидают, если жаловаться вздумает, либо Адам придет и по сопатке пропишет (с) цивилизация

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  5. burnley 21.08.2023 19:17 # burnley
    Сейчас подумал, что было бы пиздато, если бы с РФ сняли все санкции, но вот спортивные трансляции бы не вернулись никогда
    Люди, которые не из России даже не представляют, насколько же удобней и проще стало смотреть футбол блять. Просто открываешь VK и любой матч тебе с 3 разными комментаторами минимум показывается по одному клику абсолютно бесплатно.

    Ла лига не ушла из РФ и ее показывает Окко сейчас. И у меня даже есть подписка, скорее всего. Мне ее сбер тупо подарил за платинум карту. Но мне даже лень залогиниться в Окко и проверить так ли это, потому что только после санкций я действительно понял какое же говнище все эти онлайн кинотеатры.

    Если вы живете в Украине, мой вам совет: купите себе VPN( или вообще бесплатный обход блокировок поставьте), заведите себе фейковый акк в VK и смотрите оттуда трансляции.

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  6. bembo 21.08.2023 19:13 # bembo
    21.08.2023 19:00 #
    skydreams

    Любите Челси, верьте в Челси!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/102296/


    БАЗА

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  7. mufc1994 21.08.2023 19:11 # mufc1994
    А когда-то в брутальной Англии Кантона 8-9 месяцев дисквы отбывал, сам виноват, наказание отбыл и клуб его не выгонял, играл дальше. А тут тупо обосрались повесточки и тупорылых фемок... И ещё местные защитники гейропы будут говорить, что морального разложения на западе нет6

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  8. skydreams 21.08.2023 19:09 # skydreams
    Гринвуда можно забрать в ГЕГЕМОНСИ. Если не заиграет, отправим в Америку, пусть порнофильмы снимает в жанре гонзо

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  9. keita 21.08.2023 19:08 # keita
    А вообще английские таблоиды - это абсолютное зло. Эти падальщики ради сенсаций и пиара переходят все грани и в большинстве стран(в том числе стран пост совка) их бы за такие сенсации собирали по разным свалкам. А в Англии их защищают и они продолжают разрушать множество жизней ради очередной сенсации. Тьфу бля

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  10. sausage 21.08.2023 19:04 # sausage
    Да ладно вам, манки, кипешевать. Решение само по себе конечно уебанское, но больше ожидаемое, чем нет. И вызывает возмущение у всех адекватных болельщиков. Но не только в МЮ его могли бы принять. А насчёт спортивной составляющей, то, если результат у команды будет, то про Гринвуда забудут уже к Новому Году.

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  11. skydreams 21.08.2023 19:00 # skydreams
    Любите Челси, верьте в Челси!!!

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  12. hammersmith 21.08.2023 18:57 # hammersmith
    нахуя прикрепили стенограмму переговоров гринвуда с долбоебси с 15 места??

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  13. keita 21.08.2023 18:55 # keita
    Михаил не поленился и даже стенограмму прикрепил)) ты бы еще их хоум видео залил, извращенец бля))

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  14. shakur 21.08.2023 18:52 # shakur
    МЮ и так подозревается в подкупе судей, и им не нужно привлекать к себе лишнее внимание, понятное решение.

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  15. superperez101 21.08.2023 18:39 # superperez101
    следующий антони

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  16. drogba11cool 21.08.2023 18:37 # drogba11cool
    Так у них был roleplay

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  17. yen33 21.08.2023 18:32 # yen33
    Правильно пусть катает в 4-5 лиге на дне.

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  18. quavo 21.08.2023 18:21 # quavo
    Как мне нравился его стиль, видно было что у парня рвп в идолах. Один из главных талантов в анг футболе, жаль что в клубе пидарасов

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  19. imf-tau 21.08.2023 18:15 # imf-tau
    По прсоьбам сосыча.

    Английский как и весь мировой футбол прошел долгий путь от Винни Джонса и банды костоломов до сегодняшнего дня. Из спорта с борьбой и соревновательным началом во главе футбол превратился в парад инстаграмных телок со средними футбольными способностями. Соревнование вторично, заработок первичен.

    Осталось два клуба что все еще воспринимают спорт как соревнование и где клуб И фанаты хотят выиграть все что возможное - Сити и Реал Мадрид.

    Барселона, Бавария погрязли в говне финансов и внутренних интриг - но имеют шанс еще вернутся. ПСЖ остался конторой для отмывания имиджа, Ювентус, МЮ, Ливерпуль (пусть на короткое время как в предсмертной агонии возвращавшийся) ушли со сцены, Челси в перстройке, похожей на катастрофу. Ньюкасл может в будущем присоединится к двум командам, но это вопрос лет 5.

    МЮ сегодня забил лично для меня последний гвоздь в крышку своего гроба. Решения перстали быть футбольными, а стали "общественными". Клуб чья политика на 100% лежит в руках семьи миллиардеров в серьез ломает комедию, что они кого-то там слушают в "обществе". Когда "общество" годами требовало спортдира - его никто не слушал. А сейчас "общество" вдруг рещко стало важным.

    Пока в клуб не придет человек, что будет ставить спорт выше бабок и имджа и перестанет строить из МЮ развлекательную компанию ("Диснейленд" как называл это Вудврот), а начнет делать спортивную команду - можно забыть любые влажные мечты, что просто являются сублимацией наших прошлых воспоминаний о некоем
    "хорошем" прошлом.

    В соверменном футболе не может быть Джонна Терри, Райана Гигза, Уэйна Руни, Патрика Виера, Тони Адамса или Винни Джонса. Про Газзу я вообще молчу. Это были бы "абузеры", "герои скандалов", "токсичные персоны", "женоненавистники" и просто персоны что нельзя продать.

    Левачки не смогли прогнуть здоровый мир охуительными историями о коммунизме, но добились своего историями про ментальное здоровье, гендеры и абузеров.

    Источник: http://fapl.ru/posts/102294/?c=1#c7826671

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  20. scholes18 21.08.2023 18:13 # scholes18
    круто он лупил с двух ног, жаль конечно, что не только мяч.

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