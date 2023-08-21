"Юнайтед" объявил о расставании с Гринвудом

"Манчестер Юнайтед" объявил, что по результатам внутреннего расследования клубом было принято решение расстаться с нападающим Мейсоном Гринвудом.

Свой последний матч за "Юнайтед" Гринвуд, воспитанник академии "красных дьяволов", сыграл в январе 2022.



Гринвуд был отстранен от тренировок и матчей "Юнайтед" после того, как Мейсона заподозрили в рукоприкладстве в отношении своей возлюбленной.



В феврале 2023 с Гринвуда сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки, с которой они снова сошлись и с которой у них родился ребенок этим летом. А "Юнайтед" начал собственное расследование в отношении Мейсона.



"Юнайтед" проделал большую работу, опросив сотрудников и партнеров клуба, но в итоге исполнительный директор Ричард Арнольд решил, что 21-летний англичанин не присоединится к команде Эрика Тен Хага.



"Основываясь на имеющихся у нах доказательствах, мы пришли к выводу, что опубликованные онлайн материалы не отражают полной картины и что Мейсон не совершал преступлений, в которых его изначально заподозрили. Тем не менее, как Мейсон признал сегодня, он совершил ошибки, за которые несет ответственность".



"Все участники процесса, включая Мейсона, осознают трудности, которые были бы связаны с возобновлением им карьеры в "Манчестер Юнайтед". Поэтому было принято обоюдное решение, что наиболее уместно для него будет сделать это за пределами "Олд Траффорд", и теперь мы будем работать с Мейсоном для достижения этого результата", — говорится в заявлении "дьяволов".



Отметим, "Юнайтед" не уточняет, в какой форме произойдет расставание с Гринвудом. У Мейсона, который находился в системе клуба с семи лет, остается еще два года по контракту с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю.



