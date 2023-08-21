"Юнайтед" объявил о расставании с Гринвудом
"Манчестер Юнайтед" объявил, что по результатам внутреннего расследования клубом было принято решение расстаться с нападающим Мейсоном Гринвудом.
Свой последний матч за "Юнайтед" Гринвуд, воспитанник академии "красных дьяволов", сыграл в январе 2022.
Гринвуд был отстранен от тренировок и матчей "Юнайтед" после того, как Мейсона заподозрили в рукоприкладстве в отношении своей возлюбленной.
В феврале 2023 с Гринвуда сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки, с которой они снова сошлись и с которой у них родился ребенок этим летом. А "Юнайтед" начал собственное расследование в отношении Мейсона.
"Юнайтед" проделал большую работу, опросив сотрудников и партнеров клуба, но в итоге исполнительный директор Ричард Арнольд решил, что 21-летний англичанин не присоединится к команде Эрика Тен Хага.
"Основываясь на имеющихся у нах доказательствах, мы пришли к выводу, что опубликованные онлайн материалы не отражают полной картины и что Мейсон не совершал преступлений, в которых его изначально заподозрили. Тем не менее, как Мейсон признал сегодня, он совершил ошибки, за которые несет ответственность".
"Все участники процесса, включая Мейсона, осознают трудности, которые были бы связаны с возобновлением им карьеры в "Манчестер Юнайтед". Поэтому было принято обоюдное решение, что наиболее уместно для него будет сделать это за пределами "Олд Траффорд", и теперь мы будем работать с Мейсоном для достижения этого результата", — говорится в заявлении "дьяволов".
Отметим, "Юнайтед" не уточняет, в какой форме произойдет расставание с Гринвудом. У Мейсона, который находился в системе клуба с семи лет, остается еще два года по контракту с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю.
21.08.2023 18:00
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Последние комментарии:
He is the type of player that should play for FK Chorli or Man sosiya.
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Xyeсосное решение бесхребетного директора
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В ИМПЕРАТОРСИ этого МОНСТРА!!!
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Гринвуду в Ахмат дорога, там его женщину болелы камнями закидают, если жаловаться вздумает, либо Адам придет и по сопатке пропишет (с) цивилизация
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Сейчас подумал, что было бы пиздато, если бы с РФ сняли все санкции, но вот спортивные трансляции бы не вернулись никогда
Люди, которые не из России даже не представляют, насколько же удобней и проще стало смотреть футбол блять. Просто открываешь VK и любой матч тебе с 3 разными комментаторами минимум показывается по одному клику абсолютно бесплатно.
Ла лига не ушла из РФ и ее показывает Окко сейчас. И у меня даже есть подписка, скорее всего. Мне ее сбер тупо подарил за платинум карту. Но мне даже лень залогиниться в Окко и проверить так ли это, потому что только после санкций я действительно понял какое же говнище все эти онлайн кинотеатры.
Если вы живете в Украине, мой вам совет: купите себе VPN( или вообще бесплатный обход блокировок поставьте), заведите себе фейковый акк в VK и смотрите оттуда трансляции.
(ответить)
21.08.2023 19:00 #
skydreams
Любите Челси, верьте в Челси!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/102296/
БАЗА
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А когда-то в брутальной Англии Кантона 8-9 месяцев дисквы отбывал, сам виноват, наказание отбыл и клуб его не выгонял, играл дальше. А тут тупо обосрались повесточки и тупорылых фемок... И ещё местные защитники гейропы будут говорить, что морального разложения на западе нет6
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Гринвуда можно забрать в ГЕГЕМОНСИ. Если не заиграет, отправим в Америку, пусть порнофильмы снимает в жанре гонзо
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А вообще английские таблоиды - это абсолютное зло. Эти падальщики ради сенсаций и пиара переходят все грани и в большинстве стран(в том числе стран пост совка) их бы за такие сенсации собирали по разным свалкам. А в Англии их защищают и они продолжают разрушать множество жизней ради очередной сенсации. Тьфу бля
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Да ладно вам, манки, кипешевать. Решение само по себе конечно уебанское, но больше ожидаемое, чем нет. И вызывает возмущение у всех адекватных болельщиков. Но не только в МЮ его могли бы принять. А насчёт спортивной составляющей, то, если результат у команды будет, то про Гринвуда забудут уже к Новому Году.
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Любите Челси, верьте в Челси!!!
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нахуя прикрепили стенограмму переговоров гринвуда с долбоебси с 15 места??
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Михаил не поленился и даже стенограмму прикрепил)) ты бы еще их хоум видео залил, извращенец бля))
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МЮ и так подозревается в подкупе судей, и им не нужно привлекать к себе лишнее внимание, понятное решение.
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следующий антони
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Так у них был roleplay
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Правильно пусть катает в 4-5 лиге на дне.
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Как мне нравился его стиль, видно было что у парня рвп в идолах. Один из главных талантов в анг футболе, жаль что в клубе пидарасов
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По прсоьбам сосыча.
Английский как и весь мировой футбол прошел долгий путь от Винни Джонса и банды костоломов до сегодняшнего дня. Из спорта с борьбой и соревновательным началом во главе футбол превратился в парад инстаграмных телок со средними футбольными способностями. Соревнование вторично, заработок первичен.
Осталось два клуба что все еще воспринимают спорт как соревнование и где клуб И фанаты хотят выиграть все что возможное - Сити и Реал Мадрид.
Барселона, Бавария погрязли в говне финансов и внутренних интриг - но имеют шанс еще вернутся. ПСЖ остался конторой для отмывания имиджа, Ювентус, МЮ, Ливерпуль (пусть на короткое время как в предсмертной агонии возвращавшийся) ушли со сцены, Челси в перстройке, похожей на катастрофу. Ньюкасл может в будущем присоединится к двум командам, но это вопрос лет 5.
МЮ сегодня забил лично для меня последний гвоздь в крышку своего гроба. Решения перстали быть футбольными, а стали "общественными". Клуб чья политика на 100% лежит в руках семьи миллиардеров в серьез ломает комедию, что они кого-то там слушают в "обществе". Когда "общество" годами требовало спортдира - его никто не слушал. А сейчас "общество" вдруг рещко стало важным.
Пока в клуб не придет человек, что будет ставить спорт выше бабок и имджа и перестанет строить из МЮ развлекательную компанию ("Диснейленд" как называл это Вудврот), а начнет делать спортивную команду - можно забыть любые влажные мечты, что просто являются сублимацией наших прошлых воспоминаний о некоем
"хорошем" прошлом.
В соверменном футболе не может быть Джонна Терри, Райана Гигза, Уэйна Руни, Патрика Виера, Тони Адамса или Винни Джонса. Про Газзу я вообще молчу. Это были бы "абузеры", "герои скандалов", "токсичные персоны", "женоненавистники" и просто персоны что нельзя продать.
Левачки не смогли прогнуть здоровый мир охуительными историями о коммунизме, но добились своего историями про ментальное здоровье, гендеры и абузеров.
Источник: http://fapl.ru/posts/102294/?c=1#c7826671
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круто он лупил с двух ног, жаль конечно, что не только мяч.
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