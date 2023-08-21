"Ливерпуль" подает апелляцию на удаление Макаллистера

"Ливерпуль" принял решение подать апелляцию на удаление своего полузащитника Алексиса Макаллистера в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".

Макаллистер получил прямую красную карточку на 58-й минуте субботнего матча, завершившегося победой "Ливерпуля" со счетом 3:1, за грубую игру против Райана Кристи.



После матча главный тренер "красных" Юрген Клопп пообещал подумать над апелляцией, и сейчас мерсисайдский клуб окончательно решил, что попробует опротестовать удаление Алексиса.



Если FA отклонит апелляцию "Ливерпуля", Макаллистер будет дисквалифицирован на матчи против "Ньюкасла", "Астон Виллы" и "Вулверхэмптона" и вернется только к противостоянию с "Вест Хэмом" 24 сентября.



"На мой взгляд, это не красная карточка. Проблема здесь в том, что рефери показалось, будто это игра высоко поднятой ногой, но единственная причина этого в том, что оба игрока шли на мяч".



"Бутса действительно задела его по лодыжке. Если бы его нога была на земле и попала бы в то же место, это не была бы игра высоко поднятой ногой".



"Они оба оторвали свои ноги от газона, и это не красная карточка, на мой взгляд. "Ливерпулю" пришлось бы убедить комиссию, что это явная ошибка рефери, чтобы выиграть апелляцию", — сообщил бывший рефери Премьер-Лиги Дермот Галлахер Sky Sports.