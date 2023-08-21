"Ливерпуль" подает апелляцию на удаление Макаллистера
"Ливерпуль" принял решение подать апелляцию на удаление своего полузащитника Алексиса Макаллистера в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".
Макаллистер получил прямую красную карточку на 58-й минуте субботнего матча, завершившегося победой "Ливерпуля" со счетом 3:1, за грубую игру против Райана Кристи.
После матча главный тренер "красных" Юрген Клопп пообещал подумать над апелляцией, и сейчас мерсисайдский клуб окончательно решил, что попробует опротестовать удаление Алексиса.
Если FA отклонит апелляцию "Ливерпуля", Макаллистер будет дисквалифицирован на матчи против "Ньюкасла", "Астон Виллы" и "Вулверхэмптона" и вернется только к противостоянию с "Вест Хэмом" 24 сентября.
"На мой взгляд, это не красная карточка. Проблема здесь в том, что рефери показалось, будто это игра высоко поднятой ногой, но единственная причина этого в том, что оба игрока шли на мяч".
"Бутса действительно задела его по лодыжке. Если бы его нога была на земле и попала бы в то же место, это не была бы игра высоко поднятой ногой".
"Они оба оторвали свои ноги от газона, и это не красная карточка, на мой взгляд. "Ливерпулю" пришлось бы убедить комиссию, что это явная ошибка рефери, чтобы выиграть апелляцию", — сообщил бывший рефери Премьер-Лиги Дермот Галлахер Sky Sports.
21.08.2023 17:00
Просмотров: 684
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КНЯЗИ!!!
(ответить)
FA в случае отказа аппеляции, должен будет начать процедуру ликвидации лузерпуля...
(ответить)
клопп, ты ахуел что ли?) шипами же прошёлся хорошенько
(ответить)
Чистейшая красная, если отменят значит клопп наротировал
(ответить)
Макалли ендо собос > негр негр негр
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий