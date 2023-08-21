2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 21 августа, поединком "Кристал Пэлас" и "Арсенала" завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Кристал Пэлас" выигрывал первый домашний матч сезона Премьер-Лиги лишь однажды в 14 последних попытках (3 ничьи, 10 поражений). Зато "орлы" не знают поражений дома в высшем дивизионе с момента возвращения Роя Ходжсона в марте (3 победы, 2 ничьи).



"Арсенал" не проиграл ни одного из 12 лондонских дерби в прошлом сезоне Премьер-Лиги (10 побед, 2 ничьи). В прошлой кампании "канониры" стали лучшей выездной командой дивизиона по количеству набранных очков (39 из возможных 57) и "сухих" матчей (10).



"Пэлас" выиграл лишь три из 23 последних домашних встреч с "Арсеналом" в рамках чемпионата (8 ничьих, 12 поражений). В прошлом сезоне "канониры" дважды победили "орлов" в Премьер-Лиге: 0:2 на выезде и 4:1м дома.



Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер перенес операцию на колене и пропустит около семи месяцев. Александр Зинченко возвращается после травмы икроножной мышцы.



Защитник "Пэлас" Марк Гехи в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Шеффилд Юнайтед" в прошлый уикенд. Майкл Олисе, Уилл Хьюз и Матеус Франка остаются в лазарете.