"Сити" ведет переговоры о покупке Доку
"Манчестер Сити" ведет переговоры с "Ренном" о приобретении вингера Жереми Доку.
Только минувшей ночью появилась информация, что "Ренн" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке Доку.
Однако "Сити" не отстает и, как сообщает Sky Sports, тоже находится в контакте с "Ренном", рассматривая Жереми на замену проданному в "Аль-Ахли" Рияду Махрезу.
Издание talkSPORT в свою очередь утверждает, что 21-летний бельгиец предпочитает перейти в "Сити", уже уведомив об этом "Ренн".
Доку выступает за "Ренн" после своего перехода из "Андерлехта" в 2020 году. Жереми провел 92 матча за французский клуб, забив 12 голов и отдав 10 результативных передач.
21.08.2023 15:00
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Последние комментарии:
Надеюсь Сити предложат за него 40-50 мультов, и его перехватит Челси за 100ку))))
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За 92 матча 12 голов, 10 результативных передач)
Сразу видно, топ) 100 млн точно стоит)
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Вылитый пенс
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Выглядит как трансферная цель для Челси
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