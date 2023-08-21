"Сити" ведет переговоры о покупке Доку

"Манчестер Сити" ведет переговоры с "Ренном" о приобретении вингера Жереми Доку.

Только минувшей ночью появилась информация, что "Ренн" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке Доку.



Однако "Сити" не отстает и, как сообщает Sky Sports, тоже находится в контакте с "Ренном", рассматривая Жереми на замену проданному в "Аль-Ахли" Рияду Махрезу.



Издание talkSPORT в свою очередь утверждает, что 21-летний бельгиец предпочитает перейти в "Сити", уже уведомив об этом "Ренн".



Доку выступает за "Ренн" после своего перехода из "Андерлехта" в 2020 году. Жереми провел 92 матча за французский клуб, забив 12 голов и отдав 10 результативных передач.