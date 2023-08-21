"Сити" ведет переговоры о покупке Доку

Жереми Доку "Манчестер Сити" ведет переговоры с "Ренном" о приобретении вингера Жереми Доку.

Только минувшей ночью появилась информация, что "Ренн" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке Доку.

Однако "Сити" не отстает и, как сообщает Sky Sports, тоже находится в контакте с "Ренном", рассматривая Жереми на замену проданному в "Аль-Ахли" Рияду Махрезу.

Издание talkSPORT в свою очередь утверждает, что 21-летний бельгиец предпочитает перейти в "Сити", уже уведомив об этом "Ренн".

Доку выступает за "Ренн" после своего перехода из "Андерлехта" в 2020 году. Жереми провел 92 матча за французский клуб, забив 12 голов и отдав 10 результативных передач.


Метки Доку, Манчестер Сити, Ренн

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2023 15:00

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  1. prideoflondon 21.08.2023 16:05 # prideoflondon
    Надеюсь Сити предложат за него 40-50 мультов, и его перехватит Челси за 100ку))))

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  2. takernotagiver 21.08.2023 15:26 # takernotagiver
    За 92 матча 12 голов, 10 результативных передач)
    Сразу видно, топ) 100 млн точно стоит)

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  3. butcher7777 21.08.2023 15:24 # butcher7777
    Вылитый пенс

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  4. vyrentz 21.08.2023 15:03 # vyrentz
    Выглядит как трансферная цель для Челси

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