Эллардайс: "Магуайр отказал "Вест Хэму"

Легенда английского тренерского цеха Сэм Эллардайс заявил, что защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр сам отказал "Вест Хэму".

"Вест Хэм" выглядел единственным реалистичным вариантом для Магуайра покинуть "Юнайтед" этим летом, и "молотобойцы" даже согласовали стоимость Харри в размере 30 миллионов фунтов.



На днях стало известно, что переход Магуайра в "Вест Хэм" сорвался. По словам Эллардайса, 30-летний англичанин отверг "молотобойцев" из опасений, что в этом сезоне они будут сражаться за выживание в Премьер-Лиге.



"Где он будет играть в этом сезоне? За "Манчестер Юнайтед". Он отказал "Вест Хэму", он отказал им. Я очень хорошо знаю его агента".



"Не хочу проявить неуважение к "Вест Хэму", потому что я тренировал их, но я думаю, он почувствовал, что из-за своих проблем в прошлом сезоне они будут внизу в лиге. Он не хотел там оказаться, он хочет большего", — цитирует Эллардайса Daily Mirror.