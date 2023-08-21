Нолан подтвердил, что "Вест Хэм" может предложить контракт Лингарду

Тренер первой команды "Вест Хэма" Кевин Нолан подтвердил, что вингер Джесси Лингард тренируется с "молотобойцами" и может получить контракт.

Проведя всего один сезон в "Ноттингем Форест", этим летом Лингард остался без клуба. С недавних пор Джесси тренируется на базе "Вест Хэма".



Лингард забил девять голов в своих 16 матчах за "Вест Хэм" во второй половине сезона 2020/21, поэтому "молотобойцы" открыты к идее вернуть 30-летнего англичанина, который и сам хочет этого.



"Слушайте, он провел великолепные шесть месяцев с нами. Он перезарядил себя, перезарядил клуб и сделал то, что нужно было сделать. Думаю, из-за этого босс и сказал ему: "Приходи и тренируйся с нами".



"В данную минуту он не совсем в игровой форме. Думаю, мы продолжим отслеживать его состояние. Но в первый же день Джесси сказал: "Ощущение, будто это мой второй дом. Я чувствую, что мне снова нужно попробовать проявить себя здесь". Думаю, это случится, если это будет устраивать обе стороны. Но это зависит от босса. И нам нужно посмотреть, как он покажет себя в ближайшую пару недель", — сообщил Нолан BBC Radio 5 Live.