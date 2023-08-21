Стоунс вернется после международного перерыва

Защитник Джон Стоунс вернется к выступления за "Манчестер Сити" только после международного перерыва в сентябре.

Стоунс получил травму мышечного характера еще в предсезонный период, в результате пропустив оба первых матча "Сити" в новой кампании Премьер-Лиги. На поединок против "Севильи" за Суперкубок Европы Джон был назван среди запасных, так и не появившись на поле.



Как сообщает BBC, Стоунс также пропустит матчи против "Шеффилд Юнайтед" 27 августа и против "Фулхэма" 2 сентября в рамках Премьер-Лиги.



Также 29-летний защитник не поедет в сборную Англии, которая сыграет против Украины 9 сентября и против Шотландии 12 сентября.



Таким образом, реалистичной датой возвращения Стоунса на футбольное поле может стать 16 сентября, когда "Сити" совершит выезд к "Вест Хэму".