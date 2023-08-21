Премьер-Лига может заблокировать сделку "Челси" с Infinite Athlete

Премьер-Лига может заблокировать спонсорский контракт "Челси" с компанией Infinite Athlete стоимостью 40 миллионов фунтов.

Из-за того, что "Челси" не смог оперативно найти замену телекоммуникационному гиганту Three, контракт с которым истек в конце прошлого сезона, "синие" были вынуждены представить свою новую форму на сезон 2023/24 без эмблемы титульного спонсора.



Перед самым стартом нового сезона стало известно, что "Челси", наконец, нашел нового титульного спонсора в лице компании Infinite Athlete, однако эта сделка не одобрена до сих пор.



По информации Daily Mail, Премьер-Лига все еще проверяет соглашение "Челси" с Infinite Athlete на соответствие "справедливой рыночной цене". У боссов лиги появились подозрения, что лондонский клуб вновь пытается жульничать, как с многолетними контрактами со своими новичками для обхода правил финансового фейр-плей.



Дело в том, что Infinite Athlete была создана в результате слияния двух других фирм, Tempus Ex Machina и Biocore, всего за одну неделю до подписания контракта с "Челси".



Также Премьер-Лига догадывается, что Infinite Athlete может быть связана с владельцами "Челси", пускай и несколько запутанным образом.



Один из главных основателей Infinite Athlete в лице инвестиционной фирмы Silver Lake также инвестировал в компанию под названием Fanatics, а та в свою очередь получила сотни миллионов долларов инвестиций от Clearlake, которая вместе с Тоддом Бели владеет "Челси".