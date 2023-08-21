Премьер-Лига может заблокировать сделку "Челси" с Infinite Athlete
Премьер-Лига может заблокировать спонсорский контракт "Челси" с компанией Infinite Athlete стоимостью 40 миллионов фунтов.
Из-за того, что "Челси" не смог оперативно найти замену телекоммуникационному гиганту Three, контракт с которым истек в конце прошлого сезона, "синие" были вынуждены представить свою новую форму на сезон 2023/24 без эмблемы титульного спонсора.
Перед самым стартом нового сезона стало известно, что "Челси", наконец, нашел нового титульного спонсора в лице компании Infinite Athlete, однако эта сделка не одобрена до сих пор.
По информации Daily Mail, Премьер-Лига все еще проверяет соглашение "Челси" с Infinite Athlete на соответствие "справедливой рыночной цене". У боссов лиги появились подозрения, что лондонский клуб вновь пытается жульничать, как с многолетними контрактами со своими новичками для обхода правил финансового фейр-плей.
Дело в том, что Infinite Athlete была создана в результате слияния двух других фирм, Tempus Ex Machina и Biocore, всего за одну неделю до подписания контракта с "Челси".
Также Премьер-Лига догадывается, что Infinite Athlete может быть связана с владельцами "Челси", пускай и несколько запутанным образом.
Один из главных основателей Infinite Athlete в лице инвестиционной фирмы Silver Lake также инвестировал в компанию под названием Fanatics, а та в свою очередь получила сотни миллионов долларов инвестиций от Clearlake, которая вместе с Тоддом Бели владеет "Челси".
21.08.2023 11:00
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Этих читеров в Чемпионшип
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Ну не новость, всё время твержу, что этот Боэли тот ещё жук.
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У Бэли свои заботы, там не до футбола))
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В щель
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Блин, сделайте правила фэйр-плей предельно простыми и все. Ну к примеру:
Клуб-чемпион может потратить на трансферы за сезон чистыми 200 млн
Клубы-участники ЛЧ - 170 млн
Клубы-участники остальных евротурниров - 150
Остальные - 120 млн.
Пофигу сколько миллиардов будет у хозяев, пофигу будут все схемы контрактов, пофигу будут подставные и родственные компании и много чего еще пофигу. Все справедливо, все просто и понятно даже для самого тупого болельщика. И это как бы сочинено на ходу. Навернка, если подумать, можно сочинить множество более интересных вариантов. Было бы желание у ублюдков из фифа и уефа.
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