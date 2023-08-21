Каррагер и Рэднапп оценили дебют Кайседо за "Челси"

Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Джейми Рэднапп оценили дебют полузащитника Мойсеса Кайседо за "Челси".

Ранее в августе "Челси" приобрел Кайседо за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов у "Брайтона", а дебют Мойсеса за "синих" пришелся на проигранное дерби с "Вест Хэмом" в воскресенье (3:1).



Кайседо появился на заключительные полчаса дерби, и не только не помог команде избежать поражения, но и стал виновником назначения пенальти в ворота "Челси", и Каррагер называет такой дебют "кошмаром".



"Стоит сказать, это был небольшой кошмар для Кайседо с момента, как он вышел на поле. Это был плохой, ленивый отбор. Эмерсон всегда знал, что доберется до мяча раньше него. Все мы видел это! Это было не лучшее начало", — сообщил Каррагер в эфире.



В то же время Рэднапп выступил в защиту Кайседо, напомнив, что 21-летний эквадорец пока далек от своей оптимальной формы.



"Кайседо не сыграл ни минуты за последние 60 дней, и можно было видеть, что он немного заржавел. Только тренер знает, был ли он готов, и мы убедились, что пока он не готов. Но он станет лучше. Может стать лишь лучше после того, как из-за тебя назначают пенальти в твоем дебюте", — добавил Рэднапп.



