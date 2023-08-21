Каррагер и Рэднапп оценили дебют Кайседо за "Челси"

Мойсес Кайседо Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Джейми Рэднапп оценили дебют полузащитника Мойсеса Кайседо за "Челси".

Ранее в августе "Челси" приобрел Кайседо за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов у "Брайтона", а дебют Мойсеса за "синих" пришелся на проигранное дерби с "Вест Хэмом" в воскресенье (3:1).

Кайседо появился на заключительные полчаса дерби, и не только не помог команде избежать поражения, но и стал виновником назначения пенальти в ворота "Челси", и Каррагер называет такой дебют "кошмаром".

"Стоит сказать, это был небольшой кошмар для Кайседо с момента, как он вышел на поле. Это был плохой, ленивый отбор. Эмерсон всегда знал, что доберется до мяча раньше него. Все мы видел это! Это было не лучшее начало", — сообщил Каррагер в эфире.

В то же время Рэднапп выступил в защиту Кайседо, напомнив, что 21-летний эквадорец пока далек от своей оптимальной формы.

"Кайседо не сыграл ни минуты за последние 60 дней, и можно было видеть, что он немного заржавел. Только тренер знает, был ли он готов, и мы убедились, что пока он не готов. Но он станет лучше. Может стать лишь лучше после того, как из-за тебя назначают пенальти в твоем дебюте", — добавил Рэднапп.


Метки Вест Хэм, Кайседо, Каррагер, Рэднапп, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 21.08.2023 10:33 # tigerpool
    Тут не стоит злорадствовать. Не факт, что в Ливерпуле такого не случилось. Да и вообще пох на него, выбрал себе середняк, чуть получше Брайтона и радуется, ну и пусть радуется дальше

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  2. tursa 21.08.2023 10:04 # tursa
    зато в лондоне живет

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