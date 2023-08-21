"Ливерпуль" провел продуктивные переговоры насчет Гравенберха

Райан Гравенберх "Ливерпуль" собирается приобрести еще одного полузащитника до закрытия летнего трансферного окна, проведя продуктивные переговоры с "Баварией" насчет Райана Гравенберха.

Только в прошлую пятницу "Ливерпуль" объявил о покупке Ватару Эндо из "Штутгарта" за 16.2 млн. фунтов. Несмотря на это, "красные" не уходят с трансферного рынка и продолжают искать усиление для центра поля.

По информации Daily Mail, "Ливерпуль" добился определенного прогресса в переговорах по Гравенберху, которого "Бавария" изначально не собиралась продавать этим летом, купив Райана только год назад у "Аякса" за 21 млн. фунтов.

Сам Гравенберх открыт к уходу из "Баварии", потому что хочет играть регулярно. В своем дебютном немецком сезоне 21-летний голландец сыграл 33 матча во всех соревнованиях, но только на шесть из них входил в стартовом составе.

Помимо Гравенберха, "Ливерпуль" также прощупывает почву насчет Шейка Дукуре, который был куплен "Кристал Пэлас" год назад у "Ланса" за 22 млн. фунтов, сыграв 34 матча в прошлом сезоне.


Метки Бавария, Гравенберх, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1537

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 21.08.2023 09:26 # chr1s8rown
    Кентавра в опорку пусть оправдывает трансфер

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  2. vyrentz 21.08.2023 09:22 # vyrentz
    опорником гакпо поставят, ясно

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  3. lfc-in-my-heart 21.08.2023 09:19 # lfc-in-my-heart
    нужен дукуре

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  4. alexomck 21.08.2023 09:16 # alexomck
    Запасной под Мака или у Клоппа совсем некому с лавки мяч таскать?
    Есть запасной японец, нужен молодой и бодрый опорник в основу.

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  5. tursa 21.08.2023 09:05 # tursa
    А он опорник разве? Нужен же именно разрушитель который может прикрывать трента на фланге

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