"Ливерпуль" провел продуктивные переговоры насчет Гравенберха
"Ливерпуль" собирается приобрести еще одного полузащитника до закрытия летнего трансферного окна, проведя продуктивные переговоры с "Баварией" насчет Райана Гравенберха.
Только в прошлую пятницу "Ливерпуль" объявил о покупке Ватару Эндо из "Штутгарта" за 16.2 млн. фунтов. Несмотря на это, "красные" не уходят с трансферного рынка и продолжают искать усиление для центра поля.
По информации Daily Mail, "Ливерпуль" добился определенного прогресса в переговорах по Гравенберху, которого "Бавария" изначально не собиралась продавать этим летом, купив Райана только год назад у "Аякса" за 21 млн. фунтов.
Сам Гравенберх открыт к уходу из "Баварии", потому что хочет играть регулярно. В своем дебютном немецком сезоне 21-летний голландец сыграл 33 матча во всех соревнованиях, но только на шесть из них входил в стартовом составе.
Помимо Гравенберха, "Ливерпуль" также прощупывает почву насчет Шейка Дукуре, который был куплен "Кристал Пэлас" год назад у "Ланса" за 22 млн. фунтов, сыграв 34 матча в прошлом сезоне.
21.08.2023 09:00
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Кентавра в опорку пусть оправдывает трансфер
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опорником гакпо поставят, ясно
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нужен дукуре
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Запасной под Мака или у Клоппа совсем некому с лавки мяч таскать?
Есть запасной японец, нужен молодой и бодрый опорник в основу.
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А он опорник разве? Нужен же именно разрушитель который может прикрывать трента на фланге
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