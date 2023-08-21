"Ливерпуль" провел продуктивные переговоры насчет Гравенберха

"Ливерпуль" собирается приобрести еще одного полузащитника до закрытия летнего трансферного окна, проведя продуктивные переговоры с "Баварией" насчет Райана Гравенберха.

Только в прошлую пятницу "Ливерпуль" объявил о покупке Ватару Эндо из "Штутгарта" за 16.2 млн. фунтов. Несмотря на это, "красные" не уходят с трансферного рынка и продолжают искать усиление для центра поля.



По информации Daily Mail, "Ливерпуль" добился определенного прогресса в переговорах по Гравенберху, которого "Бавария" изначально не собиралась продавать этим летом, купив Райана только год назад у "Аякса" за 21 млн. фунтов.



Сам Гравенберх открыт к уходу из "Баварии", потому что хочет играть регулярно. В своем дебютном немецком сезоне 21-летний голландец сыграл 33 матча во всех соревнованиях, но только на шесть из них входил в стартовом составе.



Помимо Гравенберха, "Ливерпуль" также прощупывает почву насчет Шейка Дукуре, который был куплен "Кристал Пэлас" год назад у "Ланса" за 22 млн. фунтов, сыграв 34 матча в прошлом сезоне.