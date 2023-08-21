МЮ хочет видеть Влаходимоса дублером Онана

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести голкипера "Бенфики" Одиссеаса Влаходимоса.

Пригласив Андре Онана на роль первого номера ранее этим летом, "Юнайтед" до сих пор не определился со своим запасным голкипером на сезон 2023/24.



37-летний Том Хитон в данный момент травмирован и рассматривается только третьим голкипером, а Дин Хендерсон, вероятно, покинет "Юнайтед" до закрытия трансферного окна.



По информации Daily Mail, в качестве дублера Онана "красные дьяволы" хотят видеть 29-летнего Влаходимоса, который сыграл 225 матчей за "Бенфику" после своего перехода из "Панатинаикоса" в 2018 году.



В прошлом сезоне Влаходимос сыграл 34 матча в португальском первенстве, а "Бенфика" завоевала титул. Также рожденный в Германии Одиссеас регулярно выступает за сборную Греции.



В Лиссабоне Влаходимос имеет контракт до 2027 года с отступными в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов), однако "Юнайтед" надеется договориться на меньшую сумму. Диалог об условиях трансфера уже стартовал.