"Вест Хэм" сделал предложение по Жереми Доку

"Вест Хэм" сделал предложение о покупке вингера "Ренна" Жереми Доку.

Изначально "Вест Хэм" собирался укрепить свою атакующую линию с помощью Мохаммеда Кудуса из "Аякса", и на прошлой неделе технический директор "молотобойцев" Тим Штейдтен даже летал в Амстердам на переговоры по 23-летнему ганцу.



Однако у "Вест Хэма" возникли непреодолимые разногласия с "Аяксом". Первые не готовы заплатить за Кудуса более 41 миллиона фунтов, тогда как вторые требуют 44 млн. фунтов.



Как сообщает The Guardian, в данный момент переговоры по Кудусу находятся в тупике, хотя сам Мохаммед уже согласовал условия личного контракта с "молотобойцами".



Однако "Вест Хэм" не теряет время даром, переключившись на Доку. Сейчас лондонский клуб ожидает ответа "Ренна" на свое предложение по 21-летнему игроку сборной Бельгии.



Еще одним претендентом на Доку является "Манчестер Сити", который рассматривает Жереми в качестве замены для уехавшего в Саудовскую Аравию Рияда Махреза.



"Вест Хэм" надеется опередить "Сити", предложив Доку регулярную игровую практику. Также "молотобойцы" рассчитывают, что "Ренн" пойдет на уступки в переговорах о компенсации за Жереми, который изначально был оценен французской стороной в 47 млн. фунтов.