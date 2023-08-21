Мойес: "Никогда не было никаких сомнений насчет Пакеты"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что без колебаний выпустил полузащитника Лукаса Пакету на матч Премьер-Лиги против "Челси".

На днях стало известно, что FA начала свое расследование в отношении Пакеты, подозревая Лукаса в нарушении запрета на ставки.



Несмотря на это, Пакета целиком провел воскресное дерби на Лондонском стадионе, а в компенсированное время даже реализовал пенальти, который похоронил надежды "Челси" отыграться.



После победы 3:1 Мойес отметил характер Пакеты и признался, что у него не было и мысли оставить 25-летнего бразильца вне игры.



"У меня никогда не было никаких сомнений. У него твердый и жесткий характер, поэтому никаких проблем. Думаю, 65,000 людей стояли на своих ногах и аплодировали ему весь матч из-за того, что он сделал".



"Он провел матч целиком, сыграл не хуже, чем кто-либо другой, проявил характер, никогда не сторонился мяча. Он показал очень, очень хорошую игру, особенно во во втором тайме".



"Он просто очень хороший игрок", — цитирует Мойеса BBC.



Тем временем, как уточняет Daily Mail, свое расследование Ассоциация начала после обращения титульного спонсора "Вест Хэма" в лице букмекерской конторы Betway, которая заметила серию подозрительных ставок на желтую карточку Пакеты в матче "молотобойцев" против "Астон Виллы" 12 марта.