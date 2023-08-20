Почеттино ожидает, что "Челси" быстро прибавит

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино уверен, что его команда сможет быстро улучшить свою игру после поражения 3:1 от "Вест Хэма".

В воскресенье "Челси" потерпел поражение от игравшего вдесятером "Вест Хэма", причем по ходу матча "синие" не смогли реализовать пенальти.



Почеттино не считает итоговый счет справедливым, но ожидает, что первая победа "Челси" в новом сезоне не заставит себя ждать.



"Думаю, сегодняшний результат не отражает игру, но такое случается в футболе".



"Я расстроен тем, как мы пропустили первый гол. Мы знаем, что "Вест Хэм" хорош при стандартных положениях. Это слегка расстраивает, и нам нужно упорно поработать над этим".



"Но также я думаю, мы показали очень хорошую игру в первом тайме и должны были повести в счете к перерыву".



"Но это процесс. Нам нужно смириться с поражением и продолжать трудиться".



"Если бы мы реализовали свой пенальти, исход матча был бы другим. В следующих матчах мы сыграем лучше", — цитирует Почеттино The Independent.