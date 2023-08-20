"Кристал Пэлас" заинтересован в Дине Хендерсоне

"Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

Сезон 2022/23 Хендерсон провел в "Ноттингем Форест" на правах аренды, однако этим летом "лесники" пригласили на роль первого номера Мэтта Тернера из "Арсенала".



Как сообщает BBC, Хендерсон все еще может покинуть "Юнайтед" этим летом. Заполучить 26-летнего англичанина хочет "Пэлас". Вероятно, это будет аренда с обязательством по выкупу.



"Пэлас" потребовался еще один голкипер после того, как Висенте Гуаита отказался играть за клуб, когда оказался за спиной у первого номера "орлов" Сэма Джонстоа.